Στα μέσα του Ιανουαρίου του 2021, τα πρώτα SMS που εστάλησαν στους πολίτες που καλούνταν να κάνουν πρώτοι, ως πιο ευπαθείς, τα εμβόλια ενάντια στην πανδημία, σήμαναν για την Ελλάδα την έναρξη μιας νέας εποχής στην παροχή των υπηρεσιών υγείας από την κράτος: την ψηφιακή εποχή.

Η αρχή είχε γίνει ένα περίπου χρόνο νωρίτερα, με την άυλη συνταγογράφηση, που αποτέλεσε μια μικρή επανάσταση με μεγάλη και πολύ θετική επίδραση στη ζωή των πολιτών. Έχοντας υλοποιήσει ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα εμβολιασμού στον κόσμο, αξιοποιήσαμε τις ψηφιακές υπηρεσίες στον τομέα της πρόληψης. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι προληπτικές εξετάσεις έγιναν για τους πολίτες ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ενδυνάμωσης της υγείας και της ευεξίας τους.

Ακολούθησε το MyHealth app και η προετοιμασία για τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, το εργαλείο χάρη στο οποίο ο πολίτης δεν χρειάζεται να κουβαλάει φακέλους με αποτελέσματα εξετάσεων για να δείξει στο γιατρό. Με όλες τις διαγνώσεις, τις συνταγές, τις εξετάσεις και τις νοσηλείες συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, καθένας έχει πλέον εύκολη και ασφαλή πρόσβαση μέσω του MyHealth στο ιατρικό του ιστορικό, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος. Ταυτόχρονα, οι γιατροί αποκτούν ολοκληρωμένη εικόνα για τους ασθενείς τους, κάτι που τους βοηθά να παρέχουν πιο στοχευμένη και ποιοτική φροντίδα. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, επίσης, είναι η δυσκολία να εξαπατάται στο Δημόσιο με παράνομη ή εικονική συνταγογράφηση. Συγχρόνως η Τεχνητή Νοημοσύνη, μέσω Ψηφιακών Βοηθών, θα παρέχει προσωποποιημένες απαντήσεις σε πολίτες και γιατρούς. Μαζί με το έργο της «Βελτίωσης της Ψηφιακής Ετοιμότητας των Νοσοκομείων», το οποίο εξασφαλίζει ότι όλα τα νοσοκομεία της χώρας θα λειτουργούν στο ίδιο ψηφιακό επίπεδο και θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, ανοίγει ο δρόμος ώστε οι πολίτες να έχουν, άμεση πρόσβαση από το κινητό τους σε όλες τις πληροφορίες υγείας τους

H τεχνολογία δεν δημιουργεί απλώς υποστηρικτικά εργαλεία, αλλά αποτελεί τον καταλύτη που επανακαθορίζει κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής. Οι ψηφιακές λύσεις, ορισμένες από τις οποίες είναι πολύ απλές, μεταμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε, υλοποιούμε και αξιολογούμε. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και με την ΗΔΙΚΑ υλοποιούμε μια σειρά από έργα που αναβαθμίζουν τον τομέα υγείας προς όφελος όλων των πολιτών.

Με το «Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης για τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ», οι ασθενείς βάσει της εμπειρίας τους, αναδεικνύουν όλα όσα θεωρούν ότι χρήζουν βελτίωσης. Επιπλέον, από την 1η Οκτωβρίου, οι πολίτες προγραμματίζουν απλά και εύκολα τα ραντεβού τους στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων μέσω του «MyHealth App» και του «finddoctors.gov.gr» ή μέσω της νέας τηλεφωνικής γραμμής «1566». Περισσότεροι από 200 χιλιάδες πολίτες έκλεισαν ήδη τα ραντεβού τους χωρίς αναμονές.

Έχοντας πλήρη εικόνα των μεγάλων αναγκών σε πόρους και υποδομές που δημιουργούνται λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, προχωρούμε σε κάλυψή τους. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε το «Pharos», ένα από τα πρώτα 13 Εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai Factories) στην Ευρώπη. Ο «Pharos» θα λειτουργεί με «πυρήνα» τον «ΔΑΙΔΑΛΟ», έναν από τους μεγαλύτερους υπερυπολογιστές παγκοσμίως. Έτσι, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, startups θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα, τεχνογνωσία, υπολογιστική ισχύ και την ευκαιρία να αναπτύσσουν εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και στον κρίσιμο τομέα της υγείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και στην πρόληψη των εξαρτήσεων των ανηλίκων. Για το ζήτημα αυτό, σχεδιάσαμε μια πλήρη Εθνική Στρατηγική. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει αναδείξει διεθνώς την ανάγκη προστασίας των παιδιών από τον εθισμό στις οθόνες. Η Ελλάδα θα είναι, έως το τέλος Οκτωβρίου, από τις πρώτες χώρες που θα εντάξουν στο Kids Wallet το ευρωπαϊκό εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας, ενισχύοντας την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Παράλληλα με το Gov.gr Wallet, στοχεύουμε στην προστασία των νέων από εξαρτήσεις ευρύτερα, αποτρέποντας την πρόσβαση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και εθιστικά καπνικά προϊόντα, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια, τόσο online όσο και σε φυσικά καταστήματα. Και βέβαια, δεν ξεχνάμε ποτέ ότι η αποτελεσματική πρόληψη ξεκινά από το σπίτι. Οι γονείς πρέπει να ενδυναμώνουν τα παιδιά τους, ώστε να πλοηγούνται υπεύθυνα και με ασφάλεια στο ψηφιακό τοπίο.

Η Ελλάδα έχει μπει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή και στον τομέα της Υγείας, με επίκεντρο την ευζωία του πολίτη. Με στοχευμένα έργα, καινοτόμες εφαρμογές και αξιοποίηση της ΤΝ, οικοδομούμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος πρόνοιας. Το όραμά μας είναι σαφές: κάθε πολίτης να απολαμβάνει υπηρεσίες υγείας και προστασίας που σέβονται τον χρόνο του, τις ανάγκες του και την αξιοπρέπειά του. Γιατί η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός· είναι το μέσο για να βελτιώσουμε τη ζωή όλων μας.

ΠΗΓΗ: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ