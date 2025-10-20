Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου η Γ’ και η Δ’ τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας συμμετείχε στην εκπαιδευτική δράση: «Το ένδυμα στην αρχαιότητα».

Η δράση έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο ντύνονταν οι αρχαίοι Έλληνες, τα υλικά και τις τεχνικές κατασκευής των ενδυμάτων, καθώς και τον ρόλο της ενδυμασίας στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της εποχής.

Οι μαθητές φόρεσαν αντίγραφα αρχαίων ενδυμάτων, έμαθαν για τα κοσμήματα, τα αξεσουάρ και τα υποδήματα της εποχής και ανακάλυψαν τα διαφορετικά είδη ενδυμασίας, αλλά και τον ρόλο τους στην ταυτότητα και την κοινωνική ζωή των αρχαίων Ελλήνων.

Η Βιβλιοθήκη συνεχίζει τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, προσφέροντας σε μαθητές όλων των ηλικιών δράσεις πολιτισμού, ιστορίας και δημιουργικής μάθησης.