Η 25η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στην πρόληψη και ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Το Κέντρο Υγείας Πύλης, με τις οδηγίες του Συντονιστή Διευθυντή Ιωάννη Κουτσονάσιο, και την υποστήριξη της Διοίκησης της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, συμμετέχει στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης με το μήνυμα «Η πρόληψη σώζει ζωές».

Την ημέρα αυτή, ενώνουμε τις φωνές μας για να στηρίξουμε τις γυναίκες που δίνουν μάχη, θυμίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόληψης.

Με αγάπη και ενημέρωση, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Ο καρκίνος του μαστού είναι ένας αγώνας που δίνεται από όλους μας, όχι μόνο από την ασθενή.