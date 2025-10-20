Στην πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ παρευρέθηκε ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Σκρέκας, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό προς τα νέα μέλη του οργάνου, συγχαίροντας τα για την εκλογή και την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Σκρέκας υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της νεολαίας στη διαρκή ανανέωση και ενδυνάμωση της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι «η ΟΝΝΕΔ αποτελεί τη ζωντανή φωνή της νέας γενιάς και το πιο δυναμικό κύτταρο της Παράταξής μας».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά, καλώντας τα στελέχη της ΟΝΝΕΔ να είναι κοντά στους νέους ανθρώπους και να αφουγκράζονται τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους. Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει θέσει τη νέα γενιά στο επίκεντρο των πολιτικών της, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την παιδεία, την απασχόληση και την ψηφιακή μετάβαση.

Κλείνοντας, ο κ. Σκρέκας εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στο έργο και στις πρωτοβουλίες της ΟΝΝΕΔ, επισημαίνοντας ότι «η νέα γενιά είναι αυτή που θα συνεχίσει το όραμα μιας Ελλάδας δυνατής, αισιόδοξης και δημιουργικής».