Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο (1.20 μ.μ.) το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 1ου ορόφου επί της οδού Παλαιστίνης στη συμβολή με Καραθάνου και ειδικότερα στην κουζίνα κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Μια γυναίκα περίπου 70 ετών που βρισκόταν εντός του διαμερίσματος και τηγάνιζε στην κουζίνα όταν αυτή άρπαξε φωτιά, βγήκε με ασφάλεια από το σπίτι της μετά την επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Προληπτικά στο σημείο έσπευσε και μηχανή του ΕΚΑΒ με διασώστη ο οποίος πρόσφερε στην ηλικιωμένη τις πρώτες βοήθειες.

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr