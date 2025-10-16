Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γ.Ν. Τρικάλων, μετά από έγκριση της Διοίκησης του Γ.Ν. Τρικάλων και του Υπ. Υγείας, συμμετείχε στον 6ο Διαγωνισμό Πληρωμάτων Ασθενοφόρων που διοργάνωσε ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επείγουσας και Προνοσοκομειακής Αντιμετώπισης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων Κύπρου.

Ο διεθνής διαγωνισμός EMS CYPRUS APHRODITE RALLY 2025 πραγματοποιήθηκε στην Αμμόχωστο στις 02-04 Οκτωβρίου 2025 και συμμετείχαν συνολικά 34 ομάδες από 10 χώρες.

Η ομάδα της Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν. Τρικάλων με υψηλές τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες, και κυρίως ομαδικότητα και επαγγελματισμό, κατέκτησε την 6η θέση ανάμεσα από 10 ομάδες στην κατηγορία των σπουδαστών. Την ομάδα αποτέλεσαν πέντε (5) συνολικά άτομα, τέσσερις (4) καταρτιζόμενες και ένας (1) συνοδός-εκπαιδευτής. Συγκεκριμένα, οι καταρτιζόμενες Τούλα Φωτεινή, Κωτούλα Μαρίνα, Μπακογιάννη Ελένη, Παδιού Άννα-Μαρία και ο Βράντζας Νικόλαος, ως συνοδός-εκπαιδευτής.

Ο διαγωνισμός αυτός πρόσφερε στους συμμετέχοντες αξιοσημείωτες εμπειρίες, καθώς διαγωνίστηκαν κάτω από δύσκολες και πραγματικές συνθήκες διάσωσης, σε δέκα σενάρια προσομοίωσης. Στόχος του διαγωνισμού, πέρα από την παροχή γνώσεων, ήταν οι διαγωνιζόμενοι να αναπτύξουν τη νοοτροπία, τη συμπεριφορά και τις δεξιότητες που χρειάζονται, προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετέχουν ενεργά στην ομάδα, αξιοποιώντας τις εμπειρίες των μελών της, και στοχεύοντας στην κοινή επίτευξη των αποτελεσμάτων, που είναι η επείγουσα αντιμετώπιση του ασθενούς.

Τα περιστατικά αντιμετώπισης αφορούσαν: την αντιμετώπιση τραυματιών, καρδιακής ανακοπής, ηλεκτρονικής προσομοίωσης επείγοντος παθολογικού περιστατικού καθώς και τη διαχείριση μαζικών απωλειών υγείας.

Η Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν. Τρικάλων με τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό απέδειξε για μια ακόμη φορά την εξωστρέφειά της και την στήριξή της σε σύγχρονες μεθόδους επαγγελματικής εκπαίδευσης με βασικό άξονα την προσομοίωση, την άσκηση δηλαδή σε πραγματικές συνθήκες.

Ευχαριστούμε θερμά:

Τη Διοίκηση του Γ.Ν. Τρικάλων καθώς και το Υπουργείο Υγείας για τη στήριξη των δράσεων της ΣΑΕΚ Γ.Ν.Τ

Τον Κυπριακό Σύνδεσμο Επείγουσας και Προνοσοκομειακής Αντιμετώπισης και την Υπηρεσία Ασθενοφόρων Κύπρου, για την άρτια διοργάνωση και φιλοξενία καθώς και για την ευκαιρία που δόθηκε στους σπουδαστές μας να συμμετάσχουν σε μια πρότυπη διαδικασία πληρωμάτων διάσωσης.

Τους σπουδαστές μας και τον εκπαιδευτή μας για τη συμμετοχή τους και την άψογη παρουσία τους στο διαγωνισμό.