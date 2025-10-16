Στα χέρια ήρθαν χθες το πρωί, ένας 23χρονος και δύο 17χρονοι με έναν 16χρονο μαθητή Λυκείου στη Ν. Ιωνία, χωρίς να διευκρινιστούν οι λόγοι. Ο 16χρονος δέχτηκε μπουνιές και κλωτσιές και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι δράστες συνελήφθησαν για σωματική βλάβη κατά αδύναμου ατόμου.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, συνελήφθησαν, χθες (15-10-2025) στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, τρεις ημεδαποί, από τους οποίους 17χρονοι ανήλικοι και ένας 23χρονος ενήλικας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, χθες το πρωί στο προαύλιο σχολείου της πόλης, οι τρεις δράστες άσκησαν σωματική βία σε βάρος 16χρονου ανήλικου ημεδαπού, χτυπώντας τον με γροθιές. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από καθηγητές του σχολείου, οι οποίοι επενέβησαν και ενημέρωσαν σχετικά.

Ο ανήλικος παθών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και ακολούθως, εξήλθε.