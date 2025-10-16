Με ένα κιτ DNA σάλιου, που αναλύεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, υπάρχει δυνατότητα εξατομικευμένης αποκωδικοποίησης του DNA για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, που μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά του και να προστατέψει την υγεία του.

Το προϊόν είναι καινοτομία της FoodOxys, μία εταιρεία τεχνοβλαστός (spinoff) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία ιδρύθηκε το 2019 από τον καθηγητή Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών και Τοξικολογίας Δημήτριο Κουρέτα και την ερευνητική του ομάδα. Η Startup έχει έδρα την Λάρισα και από την ίδρυση της έχει στην μετοχική της σύνθεση και απόφοιτους του τμήματος Βιοχημείας.

Ο Φώτης Τέκος διευθύνων σύμβουλος της FoodOxys, μίλησε στο Ράδιο ΕΝΑ και στον Δημήτρη Καρεκλίδη και τόνισε ότι η εταιρία πρωτοπορεί και πάλι, φέροντας στο προσκήνιο μια νέα γενιά υπηρεσιών, που συνδέουν την γενετική επιστήμη και την καθημερινή διατροφή. Το κόστος του κιτ και των εξετάσεων κυμαίνεται από 150-200 €, με δυνατότητα εξατομικευμένης διατροφής.

«Με βάση το DNA μας κάποιος μπορεί να παραγγείλει το kit και με λίγο σάλιο από το ούλο του με μια μπατονέτα, μπορεί να το στείλει στην FoodOxys με δική της χρέωση, πηγαίνει στα εργαστήρια γίνεται η ανάλυση και με βάση το πακέτο που έχει επιλέξει (υπάρχουν τρία διαφορετικά), βγαίνουν εξατομικευμένες συμβουλές για το τι πρέπει να τρώει και πως θα πρέπει να προσφέρει στον οργανισμό του όλες αυτές τις βιταμίνες μέταλλα και ιχνοστοιχεία, ώστε ο οργανισμός να έχει πάντα το βέλτιστο δυνατό», ανέφερε ο ερευνητής του Π.Θ.

Ο κ. Τέκος εξήγησε ότι το cardiogin έχει να κάνει με κάποιες ασθένειες όπως η πρόληψη του διαβήτη, της υπέρτασης και παρόμοιους δείκτες, το fitgin έχει να κάνει με αθλητές και πως πρέπει να προπονούνται και να γυμνάζονται, ανάλογα με τη γενετική προδιάθεση και το nutreegin έχει να κάνει με την ικανότητα του οργανισμού να απορροφά βιταμίνες, μέταλλα, να απομακρύνει την καφεΐνη από τον οργανισμό.Ως παράδειγμα ο διευθύνων σύμβουλος της FoodOxys έφερε έναν άνθρωπο που πίνει καφέδες από έναν ως και τρεις την ημέρα και είπε ότι αν είναι αργός μεταβολιστής της καφεΐνης, σημαίνει ότι όταν πίνει τον τρίτο freddo espresso στη μέρα του, έχει πάρει στον οργανισμό του ήδη έξι μερίδες καφέ (κάθε καφές είναι διπλός) και όλη η καφεΐνη βρίσκεται στην κυκλοφορία του και αυτό μπορεί να προκαλέσει υπέρταση και άλλες καταστάσεις.

«Αν το γνωρίζει αυτό ο άνθρωπος μπορεί από τους τρεις να κάνει τον έναν decaffeine και να αφήσει στον οργανισμό περισσότερο χρόνο ώστε να απομακρύνει όλη αυτή την καφεΐνη, που πρέπει να φύγει. Το ίδιο ισχύει και για τις βιταμίνες, όταν ένας οργνισμός μπορεί να απορροφήσει μικρές ποσότητες μόνο με βάση το γενετικό του υπόβαθρο», τόνισε ο κ. Τέκος.

Αποκωδικοποιούνται τα χαρακτηριστικά του DNA

Για τα γίνει το τεστ, είπε ότι πρέπει να πάει το δείγμα στο Πανεπιστήμιο, όπου η ερευνητική ομάδα της FoodOxys, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας του Π.Θ., με την καθοδήγηση του καθηγητή Ζήση Μαμούρη, για να βγει και να αποκωδικοποιηθεί τα χαρακτηριστικά του DNA του κάθε ανθρώπου εξατομικευμένα, ώστε η κάθε παρέμβαση για τον κάθε άνθρωπο να βγαίνει ξεχωριστά.

Ο κ. Τέκος, ανέφερε ότι με το τεστ και αν ακολουθήσει ένας άνθρωπος τις οδηγίες που θα του δοθούν, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει καλύτερη ευεξία, περισσότερα χαρακτηριστικά στη διατροφή που μπορούν να βοηθήσουν τον καθένα εξατομικευμένα και είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί και χρειάζεται να το κάνει μόνο μια φορά στη ζωή του, γιατί ελέγχονται τα γονίδιά του και αυτά, ότι και να κάνει, δεν μπορούν να αλλάξουν. Επίσης είπε ότι τα αποτελέσματα του τεστ μπορεί να τα δώσει στον γιατρό του να τα αξιολογήσει, στον διατροφολόγο του ή στον γυμναστή του και πάντα θα τον συνοδεύει για μια ζωή.

Σύμφωνα με τον ερευνητή, πλέον γνωρίζουμε όλες τις αλληλουχίες του DNA, αλλά ακόμη δεν έχουν βγει και θα πάρουν χρόνια, για να αποκωδικοποιήσουμε όλα τα μυστικά του.

«Αυτό που κάνουμε εμείς βασίζεται σε δεδομένα και επιστημονικά τεκμήρια και το αποτέλεσμα που βγάζουμε είναι 100% ορθό, πατώντας σε ότι ξέρουμε και η επιστημονική κοινότητα έχει ως γνώση», επισήμανε ο κ. Τέκος.

Τα πακέτα ξεκινούν από 150-160 €, φθάνουν μέχρι τα 200 € και κάποιος μπορεί να τα συνδυάσει με εξατομικευμένη διατροφή, ώστε να κάνει ακόμη πιο εντατική την προσέγγιση σε μια καλύτερη ευεξία.

Απόδοση ραδιοφωνικής συνέντευξης Ντίνος Στεργιόπουλος