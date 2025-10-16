Χθες, 15 Οκτωβρίου 2025, από το πρωί έως το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε αστυνομική δράση σε περιοχή του Βόλου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας.

Ειδικότερα :

-1- ημεδαπή γυναίκα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, διότι, με τη συνδρομή συνεργείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Βόλου, διαπιστώθηκε να ηλεκτροδοτεί παράνομα την οικία της, έχοντας τοποθετήσει αυτοσχέδια καλωδίωση στο δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., χωρίς την μεσολάβηση μετρητή &

-1- ημεδαπός άνδρας, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, διότι, με τη συνδρομή συνεργείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Βόλου, διαπιστώθηκε να ηλεκτροδοτεί παράνομα την οικία του, έχοντας τοποθετήσει αυτοσχέδια καλωδίωση στο δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., χωρίς την μεσολάβηση μετρητή, ενώ επιπλέον, κατελήφθη να κατέχει ποσότητα ηρωίνης, βάρους -0,54- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.

-11- τροχονομικές παραβάσεις, ενώ ακινητοποιήθηκαν -2- οχήματα.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν.