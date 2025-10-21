Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του εξέχοντος και επί σειρά ετών εκλεγμένου στελέχους του Δήμου Τρικκαίων, Ηλία Ευαγγέλου. Σε μήνυμά του ο κ. Σακκάς υπενθυμίζει «το αίσθημα προσφοράς στα κοινά που τον διακατείχε, έχοντας εκλεγεί επί 5 θητείες Δημοτικός Σύμβουλος, έχοντας διατελέσει επί 8 χρόνια πρόεδρος της ΔΕΚΑ, έχοντας τιμήσει το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων επί διετία». Στη μακρά του διαδρομή στην Αυτοδιοίκηση, «στήριξε και ανέδειξε πτυχές του Δήμου μας», συνεχίζει ο κ. Σακκάς, «με μέγιστη τη συνεισφορά του στη ΔΕΚΑ, την οποία στέριωσε και βοήθησε έμπρακτα να ανοίξει τα ευρωπαϊκά της φτερά, προσφέροντας πλήθος διεξόδων και καινοτόμων δράσεων για τα Τρίκαλα, αφήνοντας το στίγμα της σε σημερινές δημοτικές υπηρεσίες, με τεράστια οφέλη για τους πολίτες (κοινωνικές δομές, ευρωπαϊκά προγράμματα, κατάρτιση ανέργων, ελεγχόμενη στάθμευση κ.α.)».

Και συνεχίζει ο Δήμαρχος Τρικκαίων: «Η ευθυκρισία του, οι ανοιχτοί ορίζοντες, η άψογη συνεργασία με δημοτικούς συμβούλους και συνεργάτες, σε συνδυασμό με τη μακρά προσφορά και εμπειρία του στον ιδιωτικό τομέα, με τον οποίο επίσης συνέδεσε το όνομά του, συνετέλεσαν ώστε ο Ηλίας Ευαγγέλου να αποτελεί παράδειγμα για τον αυτοδιοικητικό βίο στα Τρίκαλα.

Συλλυπούμαι βαθύτατα τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους και τους οικείους του».