Συνελήφθη, σήμερα (20-10-2025) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης & Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -2- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες αποξηραμένης κάνναβης, συνολικού βάρους -6,2- γραμμαρίων, -1- αυτοσχέδιο τσιγάρο με ποσότητα μείγματος κάνναβης-καπνού καθώς και ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Συνελήφθη, σήμερα (20-10-2025) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στην Καρδίτσα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -3- συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, σε μορφή σκόνης, συνολικού βάρους -1,6- γραμμαρίων.

Συνελήφθη, σήμερα (20-10-2025) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στην Καρδίτσα, από αστυνομικούςτου Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρδίτσας, έναςημεδαπός άνδρας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με ποινή φυλάκισης -3- μηνών,για παράβαση της νομοθεσίας περί μέτρων πρόληψης και καταστολής βίας σε αθλητικούς χώρους.