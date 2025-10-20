Ο δεύτερος σταθμός των επισκέψεων της δημοτικής μας παράταξης «ΤΡΙΚΑΛΑ – Τόπος να Ζούμε» ήταν η Τοπική Κοινότητα Ράξας, όπου είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε με τον πρόεδρο κ. Παπαχρήστο Γιάννη και τα μέλη κ. Αχιλλέα Ρουσιαμάνη και κ. Παναγιώτη Μπαντέκα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν και συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα, όπως:

1. Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει έργα προτεραιότητας και της Περιφέρειας, άρα και της περιοχής Ράξας. (Ανακατασκευή υπάρχουσας πλατείας, πεζοδρόμια, αγροτική οδοποιία κ.α.).

2. Η ανάγκη δημιουργίας νέων πιστοποιημένων παιδικών χαρών, καθώς σήμερα υπάρχει μόνο μία, η οποία δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των παιδιών.

3. Η ανάγκη για πιο συστηματική ανακύκλωση με πιο συχνές διαδρομές του οχήματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

4. Η επιδιόρθωση του πρόσφατα κατασκευασμένου κόμβου, όπου έχουν εντοπιστεί λάθη και παραλείψεις που προκαλούν δυσλειτουργίες.

5. Η σύνδεση της Ράξας με ποδηλατόδρομο προς το αθλητικό κέντρο στη Σωτήρα, ώστε να υπάρχει ασφαλέστερη και ευκολότερη πρόσβαση.

6. Η δέσμευση της περιοχής ως ελεγχόμενης κατάκλυσης (λεκάνης ανάσχεσης), πρόταση της δημοτικής αρχής που βρίσκει αντίθετη την Τοπική Κοινότητα, η οποία έχει εκδώσει ομόφωνα αρνητική γνωμοδότηση.

7. Το τεράστιο πρόβλημα με τα αδέσποτα.

Οι επισκέψεις της παράταξής μας θα συνεχιστούν και σε άλλες τοπικές κοινότητες, με στόχο τα προβλήματα να αναδεικνύονται μέσα από τον διάλογο, ώστε να διαμορφώνονται θέσεις και προτάσεις που θα συμβάλλουν στην ουσιαστική επίλυσή τους.