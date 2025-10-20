Με βαθιά συγκίνηση η «οικογένεια των γεωπόνων» της Μαγνησίας αποχαιρετά την αγαπητή συνάδελφο Αννέτα Φωτοπούλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 χρόνων, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας πίσω της σπουδαίο έργο και ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας η εκλιπούσα υπηρέτησε με αφοσίωση, συνέπεια και επαγγελματισμό τη γεωπονία , ενώ για πολλά χρόνια εργάστηκε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου. Εξειδικευμένη στη φυτοπροστασία, συνέβαλε ουσιαστικά στην ενημέρωση και υποστήριξη των παραγωγών της Μαγνησίας και της Θεσσαλίας, μέσα από ελέγχους, γεωργικές προειδοποιήσεις και δράσεις που ενίσχυαν τη βιωσιμότητα και την ποιότητα της τοπικής αγροτικής παραγωγής.

Η συμβολή της ήταν καθοριστική στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και στην προστασία των καλλιεργειών, ενώ η ίδια υπήρξε πάντα πρόθυμη να συνεργαστεί, να καθοδηγήσει και να στηρίξει γεωπόνους και παραγωγούς.

Ιδιαίτερα ενεργή και στο συλλογικό επίπεδο καθώς υπήρξε ενεργό μέλος του Γεωπονικού Συλλόγου Μαγνησίας, πάντα παρούσα στις δράσεις, με διάθεση προσφοράς και αγάπη για τον κλάδο και τους ανθρώπους του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025, στις 10:30 π.μ., στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Σοφάδων Καρδίτσας.

«Συνάδελφοι, φίλοι και συνεργάτες εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους της, τονίζοντας πως η Αννέτα θα μείνει στη μνήμη όλων ως παράδειγμα ήθους, γνώσης και προσφοράς. Καλό ταξίδι, Αννέτα», καταλήγει ο Γεωπονικός Σύλλογος Μαγνησίας.