Τρόμος σε σπίτι οικογένειας στον Βόλο. Ρομά ηλικίας 50 ετών επισκέφτηκε την κόρη του, την πρώην σύζυγο του και την ανήλικη εγγονή του και απείλησε να τους βάλει φωτιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση. Ο δράστης συνελήφθη, κρατήθηκε και σήμερα οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου δικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή.

Η κόρη περιέγραψε με τα πιο μελανά χρώματα το επεισόδιο βίας που προκάλεσε ο πατέρας της, ο οποίος, όπως σημείωσε στο δικαστήριο εξεταζόμενη ως μάρτυρας, αντιμετωπίζει διπολική διαταραχή,

Απειλούσε ότι να τους κάψει, ενώ χτυπούσε πόρτες και παράθυρα ζητώντας να μπει επιτακτικά στο σπίτι, όπως περιέγραψε.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο 50χρονος προκαλεί επεισόδιο απόλυτου τρόμου. Αντίθετα, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η παθούσα, αυτό έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.

Το 2015 είχε βάλει όντως φωτιά στο σπίτι της κόρης, ενώ το 2018 τη χτύπησε.

Η παθούσα ενημέρωσε ότι ο 50χρονος έχει νοσηλευτεί πολλές φορές, καθώς δεν ακολουθεί τη θεραπευτική του αγωγή, σημειώνοντας ότι κοιμάται όπου βρει και εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά.

«Πολλές φορές φέρνει μαχαίρια στο σπίτι, ενώ έχει απειλήσει να μας περιλούσει με βενζίνη», είπε μεταξύ άλλων, ενώ ζήτησε από το δικαστήριο να νοσηλευτεί ο πατέρας της σε Ψυχιατρική Κλινική, τονίζοντας ότι η ανήλικη κόρη της έχει τρομοκρατηθεί με όσα συμβαίνουν.

Από την πλευρά του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι απείλησε την οικογένειά του, υποστηρίζοντας ότι επισκέφτηκε την κόρη του και την εγγονή του στο σπίτι για να τις χαιρετήσει.

Στη συνέχεια έλεγε ακατάληπτα πράγματα για τις θεραπευτικές αγωγές που έχει ακολουθήσει και τη ζωή του.

Η εισαγγελέας πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος λέγοντας ότι η περίπτωσή του έχει ιδιαίτερη χροιά, διότι έχει υποπέσει στην πράξη και στο παρελθόν.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 1 έτους, χωρίς μετατροπή χωρίς αναστολή χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Μετά τη δίκη κρατήθηκε για να εκτίσει το σύνολο της ποινής, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου.