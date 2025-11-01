Ο 58χρονος σεφ, με μακρά πορεία στην τηλεόραση και πολυάριθμες διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (31 Οκτωβρίου) και οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, προκειμένου να εκτίσει την ποινή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Γκελντής διατηρούσε για περίπου πέντε χρόνια επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, μέσω της οποίας φέρεται να απέφυγε να αποδώσει στο Δημόσιο τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τα έσοδα της επιχείρησης εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το 1,3 εκατομμύριο ευρώ, ενώ το οφειλόμενο ποσό προς την Εφορία υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ.

Οι αρχές εξέδωσαν σε βάρος του σχετικό βούλευμα και, μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο Γιάννης Γκελντής είναι μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής γαστρονομίας. Έχει συνεργαστεί με δημοφιλείς τηλεοπτικούς παρουσιαστές και έχει τιμηθεί με σημαντικά βραβεία, μεταξύ των οποίων και «Χρυσοί Σκούφοι».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση στον χώρο της γαστρονομίας, καθώς ο γνωστός σεφ θεωρείται ένα από τα πλέον γνωστά πρόσωπα της ελληνικής κουζίνας με πλούσιο τηλεοπτικό και επαγγελματικό βιογραφικό.