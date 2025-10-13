Χρώματα, φωτισμός και στολισμός στα Τρίκαλα για τον 14ο Μύλο των Ξωτικών. Ο Πίτερ Παν θα κατοικοεδρεύει στον μύλο Ματσόπουλου και όλο το κλίμα μεταφέρεται στην πόλη. Το τμήμα Δημοτικού Φωτισμού (Δ/νση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών) έχει αναλάβει όλο το βάρος του φωτισμού στην κεντρική πλατεία, στον Ληθαίο ποταμό, στις γέφυρες, στα δέντρα, σε κεντρικά σημεία, στα χωριά, σε δρόμους, με στόχο μια πιο γιορτινή πόλη. Για τον λόγο αυτόν ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς επισκέφθηκε το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου 2025 τους εργαζόμενους του τμήματος, διαπιστώνοντας, την πρόοδο του στολισμού. Μάλιστα ο κ. Σακκάς επεσήμανε ότι η δημοτική αρχή στοχεύει στο να αυξηθούν οι παρεμβάσεις με περισσότερο στολισμό σε περισσότερα σημεία της πόλης και σε χωριά. Εδωσε έμφαση στον φωτισμό στις κεντρικές οδούς και στην κεντρική πλατεία, ενώ ευχαρίστησε συνολικά τους 6 ηλεκτρολόγους και τους 2 οδηγούς του συγκεκριμένου τμήματος, που έχουν επιφορτιστεί το μεγαλύτερο βάρος του στολισμού των Τρικάλων, για να υποδεχθούν τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τάκης Παζαΐτης συνδύασε τη μεγάλη προσπάθεια των δημοτικών υπηρεσιών με τον στολισμό των καταστημάτων από τους ιδιώτες καταστηματάρχες, για ακόμη καλύτερο γιορτινό αποτέλεσμα στην πόλη. Όπως σημείωσε, δε, ο προϊστάμενος του τμήματος κ. Κ. Κοτούμπας, ο στολισμός θα συνεχίζεται και μετά την επίσημη έναρξη του Μύλου των Ξωτικών, για να υπάρχει βέλτιστο εορταστικό κλίμα στην πόλη.