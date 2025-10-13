Ο Δήμος Μετεώρων, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Αγρότισσας διοργανώνοντας εκδήλωση αφιερωμένη στις γυναίκες της υπαίθρου με τίτλο: «Η Γυναίκα της Υπαίθρου: Ρίζα Ανθεκτικότητας, Καρπός Ανάπτυξης».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 20:00, στο Μουσείο Ψηφιακής Απεικόνισης στην Καλαμπάκα. Στόχος της δράσης είναι να αναδειχθεί ο πολυδιάστατος ρόλος της γυναίκας της υπαίθρου, που με τη δύναμη, τη δημιουργικότητα και την ανθεκτικότητά της συμβάλλει καθοριστικά στην τοπική ανάπτυξη, τη διατήρηση της παράδοσης και την αγροτική παραγωγή.

Ομιλήτριες:

-Νικολέτα Τζιωρτζιώτη, Κτηνοτρόφος, Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας

-Ιωάννα Καρρά, Κτηνοτρόφος, Συνιδιοκτήτρια της «Φάρμας Στάλος»

-Γλυκερία Θωμαϊκου, Συντονίστρια Διατοπικών & Διακρατικών Προγραμμάτων ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε

Η παρουσίαση και συζήτηση θα φωτίσουν εμπειρίες, προκλήσεις και καλές πρακτικές από τη γυναικεία συμμετοχή στον πρωτογενή τομέα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σημασία της συνεργασίας, της καινοτομίας και της κοινωνικής συνοχής στην αγροτική ανάπτυξη. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και αποτελεί μια ευκαιρία να τιμήσουμε τις γυναίκες που με το έργο και την προσφορά τους κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο.