Με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

A. ΔΕΗ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, για εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών για λογαριασμό της ΔΕΗ FIBERGRID από την εταιρεία «OSP CONTRACTORS E.E.» από τη Δευτέρα 13/10/2025 έως το Σάββατο 18/10/2025 τις ώρες 07:30 – 15:30

* Επί της Παλαιάς Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας και στο τμήμα μεταξύ του 3ου χλμ αυτής και του 4ου χλμ. της, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Λάρισα.

* Επί της Ανώνυμης οδού (κάθετη στην παλαιά Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας, ύψος 4ου χλμ αυτής) και στο τμήμα αυτής μεταξύ της παλαιάς Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας και της 1ης Ανώνυμης οδού (χωματόδρομος), στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς παλαιά Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας.

* Επί της οδού Λαρίσης και στο τμήμα μεταξύ της Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας και της παρόδου Β. Τσιτσάνη, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς πάροδο Β. Τσιτσάνη.

* Επί της οδού Γ. Ολυμπίου και στο τμήμα μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Αβέρωφ, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Αβέρωφ.

* Επί της οδού Αθ. Διάκου και στο τμήμα μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Περσεφόνης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Περσεφόνης.

Β. ΔΕΥΑΤ

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Β. Τσιτσάνη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Αβέρωφ και της οδού Κατσιμίδου, την Τρίτη 14/10/2025 και την Τετάρτη 15/10/2025 από 07:30 έως 15:30 για αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Στεφάνοβικ και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Ζάππα και της οδού Β. Τσιτσάνη, την Τρίτη 14/10/2025 και την Τετάρτη 15/10/2025 από 07:30 έως 15:30 για αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης.

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Αθ. Μικρού και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Ζάππα και της οδού Β. Τσιτσάνη, την Τετάρτη 15/10/2025 από 07:30 έως 15:30 για αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης.

Γ. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, για μεταφορά υλικών επί της οδού Ελευθερίας την Τρίτη 14/10/2025 τις ώρες 07:30 έως 09:30, στην οδό Ελευθερίας και στο τμήμα από την διασταύρωσή της με την οδό Ασκληπιού έως την διασταύρωσή της με την οδό Αθ. Εργάνης.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για οικοδομικές εργασίες την Τρίτη 14/10/2025 από 07:30 έως 15:00 επί της οδού Ελευθερίας και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Ασκληπιού και της οδού Αθ. Εργάνης

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, για εκφόρτωση οικοδομικών υλικών επί της οδού Μαυροκορδάτουκαι στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Βούλγαρη έως τη διασταύρωσή της με την οδό Κανάρη, την Τρίτη 14/10/2025 από 07:30 έως 11:00.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων, για την πραγματοποίηση μετακόμισης,

* Σάββατο 18/10/2025 από 09:00 – 15:00 επί της οδού της οδού Σωκράτους και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Περσεφόνης έως τη συμβολή της με την οδό Πλόυτωνος,

* Σάββατο 18/10/2025 από 11:00 – 15:30 επί της οδού Κανάρη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μαυροκορδάτου έως τη συμβολή της με την οδό Δεληγιώργη.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για κατασκευή διαβάσεων

* επί της οδού Παλαιολόγου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Πόπης Καστρακίδου και της οδού Ν. Πλαστήρα (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Ν. Πλαστήρα), την Τρίτη 14/10/2025 από 07:30 έως 13:30.

* επί της οδού Παλαιολόγου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Λ. Κατσώνη και της οδού Ν. Πλαστήρα (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Λ. Κατσώνη), την Τετάρτη 15/10/2025 από 07:30 έως 13:30.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για οικοδομικές εργασίες επί της οδού Αρ. Παππάκαι στο τμήμα από τη διασταύρωση της με την οδό Συγγρού έως τη συμβολή της με την οδό Καβράκου, την Τρίτη 14/10/2025 τις ώρες 08:30 – 14:00