Σήμερα το έργο του βόρειου τμήματος του Ε65 είναι το σημαντικότερο οδικό έργο για τις περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου καθώς συμπληρώνει το παζλ του δικτύου αυτοκινητόδρομων.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μαζί με το Πάτρα-Πύργος, το flyover και τον ΒΟΑΚ. Τα έργα εκτελεί για λογαριασμό της Κεντρικής Οδού Α.Ε. η ΤΕΡΝΑ.

Η πρόοδος έχει ξεπεράσει το 86% όπως διακρίνεται σε αυτό το βίντεο:

ΠΗΓΗ: ypodomes.com