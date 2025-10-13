Ο Καραγκιοζοπαίκτης Μιχάλης Καντήλωρος παρουσιάζει μια ξεκαρδιστική και περιπετειώδη παράσταση Θεάτρου Σκιών με τον τίτλο «Ο Καραγκιόζης και ο Ταρζάν στη Φωλιά του Γορίλα».

Τι συμβαίνει όταν ο αγαπημένος μας ήρωας, ο Καραγκιόζης, βρίσκεται ξαφνικά χαμένος μέσα στη μυστηριώδη και επικίνδυνη ζούγκλα;

Ποιο σκοτεινό μυστικό κρύβεται πίσω από τον χαμένο χάρτη που όλοι αναζητούν με αγωνία;

Μια περιπέτεια γεμάτη δράση, απρόοπτα και άφθονο γέλιο έρχεται στο πανί του θεάτρου σκιών!

Ο Καραγκιόζης μαζί με μυστηριώδεις φιγούρες, παράξενα πλάσματα και απρόσμενους συμμάχους, ανάμεσά τους και ο θρυλικός ήρωας της ζούγκλας, ο Ταρζάν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με προκλήσεις που κόβουν την ανάσα… Τι κινδύνους κρύβει η φωλιά του τρομακτικού γορίλα; Ποιος θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος αυτής της συναρπαστικής διαδρομής;

Η απάντηση σάς περιμένει σε μια αξέχαστη παράσταση θεάτρου σκιών που υπόσχεται ένταση, αγωνία και ασταμάτητο γέλιο για μικρούς και μεγάλους!

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων

Γαριβάλδη 8, ΤΡΙΚΑΛΑ

Ώρα έναρξης: 7:00μ.μ.

Τιμή Εισιτηρίου: 7€

Προμηθευτείτε το εισιτήριό σας εδώ

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/o-karagkiozis-kai-o-tarzan-sti-folia-tou-gorila-trikala/