Ενημέρωση και συζήτηση για θέματα τρικαλινών Ρομά στον οικισμό Καλαμακίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025στο Παράρτημα Ρομά-Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο. Η συζήτηση εστίασε σε θέματα που απασχολούν τρικαλινούς Ρομά, καθώς παρόντες ήταν οι κάτοικοι/ιδιοκτήτες κατοικιών του οικισμού στο Καλαμάκι του Δ. Τρικκαίων, ο διαμεσολαβητής και τα στελέχη του Παραρτήματος, καθώς και ο πρόεδρος του συλλόγου στον οικισμό του Πύργου κ. Μανώλης Τσάτσος.

Εγινε ενημέρωση για θέματα σχετικά με την εκπαίδευση, τα εργασιακά ζητήματα, την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων, καθώς και για προβλήματα που προέκυψαν σε δανειολήπτες, σε σχέση με οφειλές τους. Για τον λόγο αυτόν αποφασίστηκε η συγκρότηση Γενικής Επιτροπής Εκπροσώπησης.

Το Παράρτημα Ρομά Δήμου Τρικκαίων στον Πύργο -Κέντρο Κοινότητας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».