Από την Πέμπτη 30/10 έως και την Τετάρτη 5/11 στον Δημοτικό Κινηματογράφο Τρικάλων, στον Μύλο Ματσόπουλου θα προβάλλεται καθημερινά η δραματική, κοινωνική ταινία «Συναισθηματική Αξία».

Δύο 2 προβολές καθημερινά, Ώρες Προβολών: 19.30 και 21.45

ΥΠΟΘΕΣΗ

Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ. Εκείνος έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται.

Σκηνοθέτης: Γιοακίμ Τρίερ

Πρωταγωνιστούν: Ρενάτε Ρέινσβε, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Ελ Φάνινγκ, Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λίλεος

Διάρκεια: 133

Χώρα: Νορβηγία, Γερμανία, Δανία, Γαλλία, Σουηδία, Ην. Βασίλειο, Τουρκία

ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Μια αριστουργηματική μελέτη πάνω στο οικοδόμημα της οικογένειας και κυρίως στην αλληλεπίδραση τέχνης- ζωής, θυμίζοντας κορυφαίους δραματουργούς (Μπέργκμαν, Ίψεν, Στρίνμπεργκ) του θεάτρου και του κινηματογράφου. Κωνσταντίνος Καϊμάκης

Monopoli.gr

Σπουδαία σκηνοθεσία, εξαιρετικοί ρόλοι, υπέροχα χρώματα, πολλές πλάγιες νύξεις, ελλειπτικότητα, στυλ και υψηλές κατασκευαστικές αξίες. Τολμηρό θα έλεγα για ένα άψογο ψυχολογικό δράμα, σωστά δομημένο. Αλέξης Ν. Δερμεντζόγλου Κέντρο Μελετών & Ερευνών για το Σινεμά

Με σπάνια δάκρυα λύτρωσης βγαίνει κανείς από την αίθουσα. Σπάνια δάκρυα για την αδελφική αγάπη, για τη συγχώρεση στον γονιό που έλειψε, θρήνο για εκείνον που χάθηκε για πάντα αλλά ήταν πάντα παρών. Παυλίνα Αγαλιανού ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Ο Γιοακίμ Τρίερ («Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον Κόσμο») παραδίδει ένα στιβαρό, μπεργκμανικών αποχρώσεων οικογενειακό ψυχόδραμα με απρόσμενες πινελιές χιούμορ. Θανάσης Πατσαβός cinemagazine.gr

Πληροφορίες στο 24310 20090 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων και στο fecebook: Δήμος Τρικκαίων

& Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

