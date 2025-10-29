Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης στην Ανδρομέδα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης επισκέπτεται τα Τρίκαλα για μια συναυλία στις 31 Οκτώβρη O αγαπημένος τραγουδοποιός και ερμηνευτής θα συναντήσει το κοινό παρουσιάζοντας τραγούδια επιλεγμένα από την δημιουργική του πορεία μέσα στα χρόνια, τα οποία έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Τον Δημήτρη Ζερβουδάκη συνοδεύει επί σκηνής μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών, σε μια παράσταση γεμάτη δυναμισμό και έντονες συναισθηματικές εναλλαγές.

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης είναι ένας ερμηνευτής και τραγουδοποιός μοναδικής κοπής, με επιβλητική σκηνική παρουσία, που έχει αφήσει έντονο στίγμα από το ξεκίνημα του με τους ιστορικούς “Νέους Επιβάτες” και κατόπιν με τις προσωπικές του εργασίες αλλά και συνεργασίες με σπουδαίους συνθέτες και ερμηνευτές. Φωνή αισθαντική που έχει αφομοιώσει τόσο τις ροκ επιρροές του όσο και τις ισχυρές καταβολές της παραδοσιακής, ρεμπέτικης και λαϊκής μας μουσικής. Η διάδραση με το κοινό αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των παραστάσεών του. Το διάστημα που μας πέρασε παρουσίασε την τελευταία του δισκογραφική πρόταση με τίτλο «Του Τρελού η Ανάσα» λαμβάνοντας μεγάλη αποδοχή από το κοινό.

Έναρξη 22:30

Είσοδος 15 Ευρώ

Τηλέφωνο κρατήσεων 6977580754