Με σπουδαίες εμφανίσεις και πολλές εμπειρίες επέστρεψε η ομάδα του συλλόγου μας από το 16ο Διεθνές Μνημειακό Τουρνουά Πάλης “Ferenc Čaba” στην Kanjiža της Σερβίας με τη συμμετοχή 400 αθλητών από 14 χώρες (Ελλάδα, Σερβία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Βοσνία, Κροατία, Μολδαβία, Ουκρανία, Λιθουανία, Σλοβακία, Αυστρία, Γερμανία, Ρουμανία και Τσεχία).

Η Ελληνική αποστολή, που εκπροσωπήθηκε από τον Α.Π.Σ. Τρίκαλα απαρτίστηκε από 11 αθλητές και αθλήτριες.

Η Ελληνική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και σε αυτό το τουρνουά το οποίο είχε πολύ υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και αποτέλεσε ένα πολύ καλό τεστ για όλες τις ομάδες.

Συναρπαστικοί αγώνες, υψηλό επίπεδο αθλητών και αρκετές προσωπικότητες της πάλης συνέθεσαν αυτό το αθλητικό γεγονός!

Οι αθλητές μας αγωνίστηκαν με πάθος πετυχαίνοντας σημαντικές διακρίσεις ανάμεσα σε αποστολές από πολλές χώρες.

Μιχάλης Τζιμούρτος – 1η θέση και Αθλητής της Διοργάνωσης, με εντυπωσιακό σκορ 44-0! Αγγελάκη Ραφαηλία – 2η θέση Τερτίκας Παναγιώτης – 3η θέση Δημόπουλος Δημήτρης – 3η θέση Μέμτσας Στέφανος – 3η θέση Ζήση Μαρία – 3η θέση 5ος Τσιακμάκης Σωτήρης 7ος Δημόπουλος Γιάννης 7ος Τσιακμάκης Στέλιος 8ος Μπεκτάσι Έρη 8ος Ζήσης Γιώργος

Η εμπειρία που αποκόμισαν οι αθλητές μας αλλά και η εμφάνιση τους στο σύνολο είναι πολύ σημαντική και εν τέλει το ζητούμενο από αυτού του είδους τους αγώνες. Ανεξάρτητα λοιπόν από τη στατιστική η οποία από μόνη της μαρτυρά την καλή εμφάνιση των αθλητών το τελικό συμπέρασμα είναι ότι αυτή η γενιά των παλαιστών μας είναι πολλά υποσχόμενη.

Από το σύλλογό μας συνόδευσαν τους αθλητές οι προπονητές, Χρήστος Κατσαρός και Γιώργος Τσιακάρας.

Το Δ.Σ. του συλλόγου και οι προπονητές συγχαίρουν όλους τους αθλητές και τις αθλήτριές για την προσπάθεια, τη συμπεριφορά και την αγωνιστικότητά τους, αλλά και τους υπόλοιπους αθλητές της εθνικής αποστολής για τη συμμετοχή και την προσπάθειά τους.

Για τον ΑΠΣ Τρίκαλα

Νίκος Τσιακάρας