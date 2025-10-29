Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του 7ου Meteora Wrestling Academy, το οποίο ανοίγει αυλαία στις 1-2 Νοεμβρίου και θα και θα διεξαχθεί όπως πάντα στην φιλόξενη πόλη των Τρικάλων.

Την διοργάνωση έχει ο ΑΠΣ ΤΡΙΚΑΛΑ και το παρόν θα δώσουν πάνω από 400 αθλητές και αθλήτριες από 17 χώρες του εξωτερικού.

Το επίπεδο στο οποίο θα κληθούν να αντιπαρατεθούν οι αθλητές και οι αθλήτριες των σωματείων της χώρας μας, που έχουν έως τώρα δηλωθεί (περισσότεροι από 250), θα είναι υψηλό και είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να ανταγωνιστούν και να αποκτήσουν νέες αγωνιστικές εμπειρίες με συνομήλικούς τους από άλλες χώρες.

Το 7ο Meteora Wrestling Academy τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης.