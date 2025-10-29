Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΕΥΤΕΡΠΗ ΑΘ. ΣΙΜΟΡΕΛΗ

ΕΤΩΝ 90

Θανούσα κηδεύουμε την Παρασκευή 31 – 10 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χριστίνα Σιμορέλη και Πανίκος Έλληνας, Τάνια Σιμορέλη – Καμπαγιάννη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος και Μαρία, Αθανασία και Γρηγόρης, Ινώ, Αλέξανδρος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Νεφέλη, Νικολέτα, Ευάγγελος

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Εκ Μετσόβου Τρικάλων, την Παρασκευή 31 – 10 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του 1ου

Κοιμητηρίου Τρικάλων.

3) Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για το συσσίτιο του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .