Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η επέτειος του ‘’ΟΧΙ’’ που αντέταξε σύσσωμος ο Ελληνικός λαός στην Ιταλική επίθεση το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940 αποκρούοντας σθεναρά και αποφασιστικά τις επίλεκτες δυνάμεις του Μουσουλίνι.

Η έμπρακτη συμμετοχή του Συλλόγου Αργιθεατών Τρικάλων στην παρέλαση και η άψογη διέλευσή του, με τις γνήσιες παραδοσιακές στολές της ορεινής Αργιθέας

Αγράφων,μας συγκίνησε βαθύτατα.

Ο Σύλλογος Αργιθεατών δεν αποβλέπει μόνο στη διατήρηση των ηθών και εθίμων της Αργιθέας,αλλά και στην ανύψωση του Εθνικού φρονήματος, αξίζει κάθε επιδοκιμασίας και επιβράβευσης.

Για είκοσι επτά χρόνια συμμετέχει ανελλιπώς στις παρελάσεις στα Τρίκαλα,είτε έχει ήλιο είτε έχει βροχή.

Με ήλιο γιορτάστηκε φέτος η 28η Οκτωβρίου. Ο Σύλλογος Αργιθεατών Τρικάλων τίμησε τους ήρωες του πολέμου, που πολέμησαν για την ελευθερία την αξιοπρέπεια τη Δημοκρατία. Είμαστε λαός υπερήφανος γιατί γεννηθήκαμε από ήρωες προγόνους.

Τιμή και δόξα στην Ελλάδα,που βροντοφώναξε το ΟΧΙ.

Τιμή και δόξα στον τσολιά μας, βροντοφωνάζοντας ‘’αέρα’’ που αντιλαλούσε στις ρεματιές της Πίνδου.

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940 !!!!

Έλλη Τσιρογιάννη

Πρόεδρος Αργιθεατών Τρικάλων