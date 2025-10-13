Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών πραγματοποίησε πολυήμερη εκδρομή στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, από την 6η έως και την 11η Οκτωβρίου 2025, με τη συμμετοχή εν ενεργεία και εν αποστρατεία μελών, καθώς και φίλων της Τοπικής μας Διοίκησης.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα μέλη μας είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν σημαντικές πόλεις των δύο χωρών, και συγκεκριμένα το Βουκουρέστι, τη Σινάια, το Μπραν, το Μπρασόβ, τη Σόφια και το Μπελέογραντς. Ξεναγηθήκαμε σε ιστορικά και πολιτιστικά αξιοθέατα, αποκομίζοντας πλούσιες εμπειρίες και εντυπώσεις από κάθε περιοχή.

Ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση προκάλεσε η επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Αγίου Βησσαρίωνα στο Βουκουρέστι, όπου τα μέλη μας είχαν την ευλογία να προσκυνήσουν.

Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών για τις ενέργειες και τη στήριξη που παρείχε, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκδρομής και στην εξυπηρέτηση της αποστολής κατά την παραμονή της στις παραπάνω χώρες.

SERVO PER AMIKECO

(Υπηρετώ δια της φιλίας)