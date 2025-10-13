Ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόταν από τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι στην σύντομη διαδρομή προς την αίθουσα συνεδριάσεων στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Κινήθηκαν με την προεδρική λιμουζίνα των ΗΠΑ, γνωστή με το παρατσούκλι «Το Τέρας». «Σήμερα το πρωί ήταν ο Νετανιάχου μέσα στο Τέρας», λέει ο Αμερικανός ανταποκριτής του Skynews Μαρκ Στόουν. «Πριν από ένα ή δύο μήνες, ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και τώρα είναι ο Πρόεδρος Σίσι… να ήθελα να ήμουν μύγα σε εκείνο το παράθυρο».

Η συνεχιζόμενη επιτυχία της συμφωνίας του Τραμπ – και το κατά πόσο τα επόμενα στάδια θα αντιστοιχούν στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ – αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση.

Μεταξύ των συμμετεχόντων είναι ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Σταρμερ, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Τόνι Μπλερ συμμετέχει επίσης στη Σύνοδο Κορυφής της Γάζας, αλλά παρμένει ασαφής η συμμετοχή του στη διακυβέρνηση της Γάζας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προτείνει ότι ο Μπλερ θα μπορούσε να ηγηθεί μιας μεταβατικής αρχής που θα εποπτεύει τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι θέλει να «διαπιστώσει ότι είναι μια αποδεκτή επιλογή για όλους». Η Χαμάς προειδοποίησε ότι ο Μπλερ δεν θα είναι ευπρόσδεκτος σε κανένα ρόλο διακυβέρνησης της Γάζας.

Στην κατ’ ιδίαν επαφή με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τον Σίσι: «Με συμπαθούσε από την αρχή, είχαμε πολύ καλή χημεία, ακολούθησε εμένα και δεν είδε την Χίλαρι Κλίντον»

«Κάποιοι έλεγαν δεν είναι πιθανή η ειρήνη αλλά συμβαίνει», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε και στη συνέχεια τον Αιγύπτιο ομόλογό του, λέγοντας ότι ο Ελ Σίσι διαδραμάτισε «πολύ σημαντικό ρόλο» στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες τον υποστηρίζουν απόλυτα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Δημοσιογράφοι στο Σαρμ Ελ Σέιχ ρώτησαν τον Τραμπ πότε θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. «Όσον αφορά εμάς, έχει ήδη ξεκινήσει», δήλωσε κατά τη συνάντησή του με τον Ελ Σίσι.

«Η δεύτερη φάση έχει ξεκινήσει και, όπως γνωρίζετε, οι φάσεις είναι όλες λίγο αναμεμειγμένες μεταξύ τους», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι χωρίς τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, η συμφωνία για τη Γάζα δεν θα ήταν δυνατή.

Παρακολουθήστε :