Ενθουσιάστηκε από τη γνωριμία με μια γυναίκα, το έριξε στο ποτό, αλλά επιστρέφοντας στο σπίτι του, έπεσε με τη μηχανή, ευτυχώς, χωρίς να προκαλέσει ατύχημα ή να τραυματιστεί, αρνούμενος να κάνει αλκοτέστ.



Ο λόγος για έναν 49χρονο, ο οποίος στις 02.45 σήμερα τα ξημερώματα, ενώ οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην οδό Δημητριάδος, στη διασταύρωση με την 54ου Συντάγματος ΕΛ.ΑΣ. εξετράπη δεξιά της πορείας του και έπεσε στο οδόστρωμα.

Στο σημείο πήγε η Τροχαία, που διαπίστωσε ότι ο κατηγορούμενος μύριζε αλκοόλ και είχε τις ενδείξεις ανθρώπου που έχει πιεί, ωστόσο, αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ και τεκμαίρεται ότι είναι καταναλώσει ποσότητα άνω του 1,10 χιλιοστόμετρα του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του παραδέχτηκε ότι είχε πιεί παραπάνω, δηλώνοντας πολύ χαρούμενος γιατί είχε γνωρίσει μια γυναίκα…

Ωστόσο δεν απέφυγε την καταδίκη, καθώς κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 8 μηνών, χωρίς αναστολή, με δικαίωμα έφεσης, με όρο ότι θα του αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Ο κατηγορούμενος ρώτησε το Δικαστήριο πως θα πηγαίνει για δουλειά χωρίς δίπλωμα και η απάντηση ήταν ότι επιεικώς του επιβλήθηκε αυτή η ποινή και θα μπορούσε να βρίσκεται στη φυλακή.

