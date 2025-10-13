Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΤΣΙΑΡΑ

ΕΤΩΝ 83

Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 14 – 10 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κυριάκος Τσιάρας, Παρασκευή Τσιάρα και Αθανάσιος Αγγελής.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χρυσάνθη και Θεόδωρος, Μαρία, Μαρία, Αποστολία

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: Ίριδα

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Τρίτη 14 – 10 – 2025 και ώρα 5.00 μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.