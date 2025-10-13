Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.
ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΤΣΙΑΡΑ
ΕΤΩΝ 83
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 14 – 10 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κυριάκος Τσιάρας, Παρασκευή Τσιάρα και Αθανάσιος Αγγελής.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Χρυσάνθη και Θεόδωρος, Μαρία, Μαρία, Αποστολία
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ: Ίριδα
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων, την Τρίτη 14 – 10 – 2025 και ώρα 5.00 μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.
