Ανάμεσα στα όρη και στα δάση, εκεί όπου η Θεσσαλία συναντά τη Μακεδονία, απλώνονται δύο χωριά που μοιάζουν με αδέλφια η Τσαπουρνιά και η Φαρμάκη.

Δύο μικροί οικισμοί στις πλαγιές του Τιτάρου και των Καμβουνίων, που κρατούν ζωντανό έναν τρόπο ζωής απλό, περήφανο και αγνό μια καρδιά που χτυπά ακόμα στο ρυθμό της γης. Η Τσαπουρνιά, χωριό με ρίζες βαθιές και ιστορία που ξεκινά από μακριά, ιδρύθηκε από τον θρυλικό κλεφταρματωλό Κώστα Ζήδρο, όταν εκείνος, μετά την καταστροφή του ομώνυμου χωριού των Γρεβενών, αναζήτησε νέο τόπο για να στεριώσει το όνειρο της ελευθερίας.

Κι έτσι, στις πλαγιές του βουνού, εκεί όπου η θέα απλώνεται ως τον Όλυμπο, γεννήθηκε η νέα Τσαπουρνιά μια φωλιά ελευθερίας, μια γωνιά που έγινε καταφύγιο ανθρώπων και ιστορίας.

Οι κάτοικοί της, άνθρωποι λιτοί, δουλευτάδες και φιλοπρόοδοι, ζουν ακόμα από τη γη και τα κοπάδια τους.

Τα πρωινά τους μυρίζουν γάλα και φρέσκο ψωμί, τα βράδια τους είναι γεμάτα φως από τα καντήλια και τις ιστορίες των παλιών. Στο χωριό δεσπόζει ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, πέτρινος και αγέρωχος, σαν να ευλογεί κάθε αναπνοή αυτού του τόπου.

Και πιο πάνω, μέσα στο δάσος του Αμάρμπεη, η φύση απλώνεται σαν προσευχή με πλατάνια, έλατα και πουλιά που συνοδεύουν τον οδοιπόρο ως τη Στήλη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, εκεί ψηλά, όπου η γη συναντά τον ουρανό.

Η διαδρομή αυτή, μέσα σε χλωρίδα και πανίδα μοναδική, είναι ένα ταξίδι ψυχής γιατί η Τσαπουρνιά δεν προσφέρει μόνο θέα, προσφέρει ησυχία και γαλήνη, τη βαθιά εκείνη σιωπή που σε συμφιλιώνει με τον εαυτό σου.

Οι άνθρωποί της φημίζονται για τη φιλοξενία τους το τραπέζι τους είναι πάντα στρωμένο με απλά, ντόπια καλούδια τυριά, πίτες, κρασί, και τραχανά, όλα καμωμένα με μεράκι.