Όλα έγιναν αργά χθες το απόγευμα της Δευτέρας στον δρόμο Λάρισας – Κοζάνης στον κυκλικό κόμβο στο ύψος του Αλκαζάρ.

Ένας άνδρας οδηγός, κατά πληροφορίες πιθανότατα κάτω από την επήρεια αλκοόλ, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματισμούς (έφυγε όλος ο προφυλακτήρας στο οδόστρωμα), ενώ συνέχισε την «τρελή» του πορεία, μέχρι το πολυκατάστημα JUMBO, όπου στάθμευσε το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με καταγγελίες μάλιστα προκάλεσε και κάποιες ζημιές σε άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Κλήθηκε άμεσα η αστυνομία με τους άνδρες της ομάδα ΔΙΑΣ να σπεύδουν στο σημείο, ενώ επικράτησε αναστάτωση.

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr