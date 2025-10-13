Σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ καταδικάστηκε από το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Βόλου σήμερα, μια γυναίκα 73 ετών που δήλωνε σε ηλικιωμένους πως είναι ” πράκτορας της αστυνομίας” και αποσπούσε χρήματα και κοσμήματα. Στην πραγματικότητα ηταν εισπράκτορας σπείρας που έστηνε τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα τροχαία δυστυχήματα.

Η εισπράκτορας της σπείρας συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, οταν κατάφερε να αποσπάσει από ηλικιωμένη στη Νέα Ιωνία 7.960 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 45.000 ευρώ.

Η απάτη στήθηκε το πρωί της 9ης Οκτωβρίου, όταν η παθούσα δέχθηκε τηλεφώνημα στο σταθερό της νούμερο από άνδρα ο οποίος της είπε πως η εγγονή της είχε «σκοτώσει ένα παιδί αλβανικής καταγωγής» και πως για να μη φυλακιστεί, έπρεπε να δοθούν 120.000 ευρώ. Ο δράστης υποστήριξε πως είναι αστυνομικός και την απειλούσε για να μην κλείσει το τηλέφωνο. Δίπλα του, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ακουγόταν να κλαίει μία κοπέλα, η φωνή της οποίας έμοιαζε με αυτή της εγγονής της, γεγονός που την έκανε γρήγορα να πιστέψει τα λεγόμενα του άνδρα.

Λίγο αργότερα και αφού πείστηκε χωρίς κόπο, η ηλικιωμένη πέταξε από το μπαλκόνι μια κόκκινη σακούλα με 7.960 ευρώ, σύμφωνα με τις οδηγίες του απατεώνα, την οποία παρέλαβε η κατηγορούμενη, εμφανιζόμενη ως “πράκτορας της αστυνομίας”. Η παθούσα, λίγα λεπτά μετά, δέχθηκε ακόμη μία κλήση. Ήταν ο ίδιος άνδρας, ο οποίος ισχυριζόταν πως τα χρήματα που του έδωσε δεν ήταν αρκετά και της ζήτησε να γεμίσει μία δεύτερη σακούλα με ό,τι κοσμήματα είχε στο σπίτι και να τα πετάξει ξανά από το μπαλκόνι.

Η παθούσα έπραξε όπως της ζητήθηκε, νομίζοντας πως έτσι θα σώσει την εγγονή της από την φυλακή. Γέμισε μία σακούλα με κοσμήματα, 5 ρολόγια, 6 δαχτυλίδια, 2 ζευγάρια διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα χρυσό σετ με πολύτιμους λίθους.

Για καλή της τύχη, την ώρα που η δράστιδα αποχωρούσε, επέστρεψε η κόρη της ηλικιωμένης, η οποία αντιλήφθηκε την απάτη, την ακινητοποίησε με τη βοήθεια γειτόνων και κάλεσε την αστυνομία.

Η κατηγορούμενη συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και παρέδωσε τα χρήματα, ενώ σε έρευνα στο σπίτι της βρέθηκαν επιπλέον 3.400 ευρώ, τα οποία όμως ισχυρίστηκε πως ήταν φυλαγμένα χρήματα για ώρα ανάγκης.

Η 73χρονη, απολογούμενη, υποστήριξε ότι έπεσε και η ίδια θύμα ενός άνδρα, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω Facebook και ο οποίος της είχε «τάξει» ότι θα της βρει δουλειά. Σύμφωνα με την εκδοχή της, εκείνος την έστειλε να «παραλάβει ένα πακέτο από μια γιαγιά», χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό του.

Γειτόνισσά της κατέθεσε ότι η κατηγορούμενη είχε εκφράσει την επιθυμία να βρει «μια μικρή δουλειά για να ασχολείται», καθώς έχει σοβαρά προβλήματα υγείας, ζει μόνης της και ήθελε να περνά με κάποιο τρόπο τον χρόνο της.

Σημειώνεται πως, η ασκηθείσα από την δράστιδα έφεση διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα, και έτσι η 73χρονη θα παραμείνει εκτός φυλακής.

