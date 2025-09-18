Συνελήφθησαν, χθες (17-09-2025) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Μετεώρων, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, -4- αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία και επιπλέον, σε βάρος ενός εξ αυτών και για ψευδή κατάθεση, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, προχθές (16-09-2025) το πρωί σε περιοχή του Δήμου Μετεώρων, οι -3- δράστες, με τη μέθοδο του τεχνητού συνωστισμού, αφαίρεσαν το πορτοφόλι άλλου αλλοδαπού, το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα, ενώ ο τέταρτος δράστης είχε τον ρόλο του οδηγού Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου.

Στη συνέχεια, με την χρήση αφαιρεθέντων καρτών, προέβησαν σε διαδικτυακές αγορές σε καταστήματα του εξωτερικού, συνολικής αξίας -1.893,23- ευρώ.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών εντοπίστηκαν οι δράστες να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Ο ένας εκ των δραστών δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, επιδεικνύοντας ταυτότητα αλλοδαπών Αρχών με στοιχεία άλλου ατόμου, ενώ σε βάρος του υπάρχει σε ισχύ μέτρο που αφορά τη νομοθεσία περί αλλοδαπών.

Κατασχέθηκαν από την κατοχή των δραστών το χρηματικό ποσό των -2.925- ευρώ, -5- πορτοφόλια, 4- κινητά τηλέφωνα, το προαναφερόμενο δελτίο ταυτότητας, με τα στοιχεία άλλου ατόμου καθώς και μία άδεια ικανότητας οδήγησης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων.