Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις καλλιέργειας κάνναβης που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές της Λάρισας.



Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση σε ορεινή και δασώδη περιοχή του Ολύμπου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, όπου εντόπισαν εκτεταμένο σύμπλεγμα φυτειών κάνναβης.

5.085 δενδρύλλια σε 10 στρέμματα

Συγκεκριμένα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποτελούμενο από έξι διαζώματα, τα οποία ενώνονταν με μονοπάτια που είχαν ανοίξει οι δράστες, εντοπίστηκαν 5.085 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1 έως 3,5 μέτρα. Η φυτεία εκτεινόταν σε συνολική έκταση περίπου 10 στρεμμάτων, με τα φυτά να εκριζώνονται και να κατασχέονται.

Συγκομιδή και υποδομές καλλιέργειας

Στο σημείο οι αστυνομικοί βρήκαν και 8 τσουβάλια με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 24,2 κιλών, τα οποία είχαν ήδη συγκομιστεί. Παράλληλα, οι δράστες είχαν εγκαταστήσει σύστημα άρδευσης με λάστιχα εκατοντάδων μέτρων, αυτοσχέδιες δεξαμενές νερού, καθώς και ένα μικρό καταφύγιο με καλλιεργητικά εργαλεία, οικιακά σκεύη και φορητούς ασυρμάτους.

Κατασχέθηκαν ακόμη δύο κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά ακριβείας και τέσσερα φωτοβολταϊκά πάνελ, που χρησιμοποιούνταν για την παροχή ενέργειας.

Στοιχεία για τους δράστες

Από την έρευνα προέκυψαν τα στοιχεία ταυτότητας τριών αλλοδαπών ανδρών, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. Σε βάρος τους, καθώς και αγνώστων συνεργών τους, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, η οποία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.

Δείτε βίντεο:

Δείτε φωτογραφίες:

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr