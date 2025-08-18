Ο 18χρονος δέχθηκε άγρια χτυπήματα και τραυματίστηκε εκτός από τη γνάθο και στο κεφάλι
Τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου η παρέα του θύματος και η παρέα του δράστη λογομάχησαν έξω από νυχτερινό μαγαζί στις Σπέτσες, με αποτέλεσμα να ανάψουν γρήγορα τα πνεύματα.
Ο 18χρονος δέχθηκε άγρια χτυπήματα και τραυματίστηκε στο κεφάλι και του έσπασαν και τη γνάθο. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή ενώ ο 18χρονος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας στις Σπέτσες για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Εκεί μάλιστα διαπιστώθηκε και το κάταγμα στη γνάθο του.
Ο πατέρας του 18χρονου υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου και η δικογραφία, η οποία έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα, έχει χαρακτηριστεί ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.
