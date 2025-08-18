Από τη Δευτέρα 18/8 έως και την Πέμπτη 21/8 στον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Τρικάλων, στον Μύλο Ματσόπουλου θα προβάλλεται καθημερινά η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «ΕΛΙΟ». Μία προβολή καθημερινά στις 21.45 . Τιμές εισιτηρίων: Γεν. είσοδος 5 €, φοιτητικό-μαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 €.

Πληροφορίες στο 24310 20090 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων και στο fecebook: Δήμος Τρικκαίων

& Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

ΕΛΙΟ Κιν. Σχέδια 98΄

Ο Έλιο Σόλις (Κιμπράμπ), ένα εντεκάχρονο αγόρι, γίνεται κατά λάθος ο διαγαλαξιακός πρεσβευτής του πλανήτη Γημ αφού εξωγήινοι τον έστειλαν στο Communiverse επειδή έκανε επαφή. Πρέπει να σχηματίσει νέες σχέσεις με εκκεντρικές εξωγήινες μορφές ζωής και να πλοηγηθεί σε μια κρίση διαγαλαξιακών αναλογιών.

Πρωταγωνιστούν οι φωνές των: Γιόνας Κιμπρέαμπ, Ζόε Σαλντάνα, Ρέμι Ένττζερλι, Μπράντον Μουν, Μπραντ Γκάρετ και Τζαμεέλα Τζαμίλ.

22-25/8 THE FANTASTIC FOUR ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ Χιουμοριστική Περιπέτεια φαντασίας 126΄