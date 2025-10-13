Στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας ένας άντρας που τραυματίστηκε – κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr σοβαρά – κατά τη διάρκεια εργασιών, σε περιοχή έξω από τη Λάρισα.
Το συμβάν έλαβε χώρα στην περιοχή των Πλατανουλίων, προς Τύρναβο, όταν υπό συνθήκες που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ο άντρας καταπλακώθηκε από καταστροφέα.
Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσηλευτικό ίδρυμα για ιατρική βοήθεια.
ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr
