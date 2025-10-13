Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι Κατατακτήριες Εξετάσεις της Σχολής Ανωτέρων Θεωρητικών και Σύνθεσης, Τμημάτων Ειδικού Αρμονίας και Ωδικής του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα», το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 434044/02-10-2025 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ.) και η οποία αποτελείτο από τους:

Κασιώλα Αναστασία, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ωδείου και Πρόεδρο της επιτροπής, Τσούβα Μαρκέλλα, Καθηγήτρια Ανωτέρων Θεωρητικών και Σύνθεσης, Διευθύντρια Σπουδών του Ωδείου, Παπαζαρή Αθανάσιο, Καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών και Σύνθεσης, πρ. Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πρ. Διδάσκοντα στο Τ.Μ.Σ. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), συγγραφέα, Κυριακόπουλο Δημήτριο, Καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών και Σύνθεσης, Διευθυντή Ωδείου, συγγραφέα, Σίμο Σταύρο, Καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών και Σύνθεσης.

Ως εκπρόσωπος του ΥΠ.ΠΟ. ορίστηκε ο κ. Μπομπόκας Γεώργιος.

Οι επιτυχόντες σπουδαστές που κατετάγησαν στη Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών είναι οι εξής:

Αμπατζίδης Δημήτριος του Λαζάρου

Βουτσελάς Στέφανος του Αθανασίου

Καββαδία Άννα – Μαρία του Θεοδώρου

Κουτσιβέτα Μαρία – Ευαγγελία του Στεφάνου

Μακρή Αθηνά του Δημητρίου

Μήλιου Ζωή του Μαρίνου

Μούτσιος Μάρκος του Κωνσταντίνου

Ντόκα Δήμητρα του Στεφάνου

Ούτρα Αικατερίνη του Σωτηρίου

Ούτρας Αθανάσιος του Σωτηρίου

Παπακωνσταντίνου Θεόκριτος του Θωμά

Ράπτης Βασίλειος του Παναγιώτη

Σμιξιώτη Ευφροσύνη του Νικολάου

Τουλάκη Χριστίνα του Ιωάννη

Τούσιας Ιωάννης του Πέτρου

Χιώτη Μαρία – Ευδοκία του Δημητρίου

Χρυσή Μαρία του Γεωργίου

Η Σχολή Ανωτέρων Θεωρητικών και Σύνθεσης ιδρύθηκε και λειτούργησε οργανωμένα για πρώτη φορά στην ιστορία της ωδειακής εκπαίδευσης στα Τρίκαλα από την Αναστασία Κασιώλα. Αναρίθμητοι απόφοιτοι της Σχολής Ανωτέρων Θεωρητικών και Σύνθεσης του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα», είναι σήμερα καταξιωμένοι μουσικοπαιδαγωγοί, καθηγητές Αν. Θεωρητικών και Σύνθεσης στην ωδειακή εκπαίδευση αλλά και καθηγητές μουσικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Διακρίνονται αποσπώντας υψηλές βαθμολογίες σε διαγωνισμούς και εξετάσεις, όπως εξετάσεις εισαγωγής σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, λαμβάνοντας πρώτες θέσεις εισαγωγής.