Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, κόρη, αδελφή, εγγονή και θεία
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΛΑ
ΕΤΩΝ 30
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 18/9/2025 και ώρα 5:30 μ.μ., στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γόμφων Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο σύζυγος: Δημήτριος Ζιάκας
Ο γιός: Χρήστος Ζιάκας
Οι γονείς
Γεώργιος Κούτλας & Μελπομένη Μπαλλά
Χρήστος & Νικολέτα Ζιάκα
Τα αδέλφια
Κωνσταντίνος & Αναστασία
Αλέξανδρος, Αθανάσιος
Γεωργία & Θεόδωρος
Ελένη & Αναστάσιος
Οι παππούδες, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν.Αγίου Νικολάου Γόμφων Τρικάλων την
Πέμπτη 18/9/2025 και ώρα 5:00 μ.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ»
