Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, κόρη, αδελφή, εγγονή και θεία

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΛΑ

ΕΤΩΝ 30

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 18/9/2025 και ώρα 5:30 μ.μ., στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Γόμφων Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο σύζυγος: Δημήτριος Ζιάκας

Ο γιός: Χρήστος Ζιάκας

Οι γονείς

Γεώργιος Κούτλας & Μελπομένη Μπαλλά

Χρήστος & Νικολέτα Ζιάκα

Τα αδέλφια

Κωνσταντίνος & Αναστασία

Αλέξανδρος, Αθανάσιος

Γεωργία & Θεόδωρος

Ελένη & Αναστάσιος

Οι παππούδες, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημ. Η σορός θα μεταφερθεί στον Ι.Ν.Αγίου Νικολάου Γόμφων Τρικάλων την

Πέμπτη 18/9/2025 και ώρα 5:00 μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ»