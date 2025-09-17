Πλαγιομετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων σημειώθηκε σήμερα το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο της Λάρισας και ειδικότερα στην συμβολή των οδών Ανθίμου Γαζή και Κουμουνδούρου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο τρομάρα και σοβαρές υλικές ζημιές για τα οχήματα. Το ζήτημα είναι πως πρόκειται για μια πολύπαθη διασταύρωση, όπου χρειάζεται φωτεινός σηματοδότης επειγόντως, καθώς το σημείο είναι επικίνδυνο για τροχαία ατυχήματα.

Στο συγκεκριμένο συμβάν διερχόμενοι πολίτες, οδηγοί αλλά και οι καθήμενοι θαμώνες των καφετεριών είχαν πραγματικά «Άγιο» καθώς θα μπορούσε το αυτοκίνητο να έρθει προς τα πάνω τους, μετά στην σύγκρουση.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος Χρήστος Τσαντήλας: “Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί. Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στην πολύπαθη και κυκλοφοριακά φορτωμένη διασταύρωση Ανθίμου Γαζή και Κουμουνδούρου, ευτυχώς νυχτερινές ώρες (και όχι με τα σχολεία ανοιχτά). Πλαγιομετωπική με σοβαρές υλικές ζημιές και τους οδηγούς των εμπλεκομένων αυτοκινήτων, πολλούς περαστικούς και δεκάδες θαμώνες των καφενείων να έχουν άγιο που δεν ήρθε κανένα αυτοκίνητο επάνω τους. Η γειτονιά που κάθε τόσο ζει τέτοιες λαχτάρες, έχει επισημάνει σε αντιδήμαρχους και συμβούλους ότι χρειάζεται επειγόντως σηματοδότης. Επειγόντως!”.

Δείτε τη φωτογραφία: