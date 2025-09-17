Με αφορμή το ζήτημα που προέκυψε το πρωί στο δημαρχείο της πόλης μας, καταδικάζουμε οριζόντια κάθε πράξη βίας, ιδίως όταν λαμβάνει χώρα μέσα στο χώρο του Δημαρχείου. Δεν ανεχόμαστε ο χώρος εξυπηρέτησης των πολιτών να γίνεται αρένα.Σε κανέναν πολίτη, όσο δίκιο κι αν έχει ή θεωρεί ότι έχει, δεν επιτρέπεται και δεν δικαιολογείται να υιοθετεί πρακτικές αυτοδικίας και να προχωράει τόσο ώστε να φτάνει σε επίπεδο φυσικής μάχης. Ομοίως, για κανέναν δημοτικό υπάλληλο ή εκπρόσωπο του δήμου (αιρετό και μη) δεν νοείται να φτάνει στο επίπεδο της σωματικής διένεξης. Αμφότερες οι συμπεριφορές είναι καταδικαστέες και πιστευουμε ότι σε αυτό θα συμφωνήσει μαζί μας και η δημοτική αρχή.

Δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες της διαφωνίας και του περιστατικού. Επειδή όμως έχει δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο δημοσίευμα που κάνει αναφορά για κατοχή και χρήση γκλοπ από τον εκπρόσωπο του δήμου Τρικκαίων, ζητάμε από το δήμαρχο Τρικκαίων να το διαψεύσει πάραυτα. Η κατοχή και χρήση όπλων μέσα στον χώρο του Δημαρχείου δεν πρέπει να διαδίδεται ούτε ως σκέψη και όλες οι σκιές πρέπει να διαγράφονται.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ <<ΤΡΙΚΑΛΑ,ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΟΥΜΕ>>

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΡ. ΗΛΙΑΔΗΣ