Στιγμές τρόμου έζησαν μαθητές, αμέσως μετά το τέλος των μαθημάτων τους, όταν ένας άγνωστος τους πλησίασε με μοτοσικλέτα και, απειλώντας τους με μαχαίρι, απαίτησε χρήματα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι μαθητές αντέδρασαν άμεσα, φωνάζοντας για βοήθεια. Η φωνή τους κινητοποίησε περαστικούς, ενώ ειδοποιήθηκε άμεσα η Αστυνομία.

Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα που επέβαινε σε δίκυκλο μοτοποδήλατο χωρίς πινακίδες, φορούσε λευκό μπλουζάκι, παντελόνι φόρμας και μαύρη ζακέτα με κουκούλα.