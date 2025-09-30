Η Ελληνική Ομοσπονδία Διαβήτη, ο Σύλλογος Διαβήτη Τρικάλων και το Διαβητολογικό Ιατρείο Τρικάλων διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών με θέμα «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διάγνωση και αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 τις ώρες 9:30 – 14:30 στο κτήριο Παπαστεριάδη, στα Τρίκαλα, με τη συνεργασία του Δήμου Τρικκαίων, της e–trikala ΑΕ.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

9:30 – 10:00

Χαιρετισμοί

Πρώτη Ενότητα

«Από το μακροθρεπτικό στο μικροθρεπτικό: ολιστική προσέγγιση στη διατροφή του διαβητικού ασθενή»

Μαρίνα Μπουρδάκη, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

«Η σιωπηλή μάχη της ψυχής πίσω από τα κιλά. Η ψυχολογική διάσταση της παχυσαρκίας και η ανάγκη για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση

Γεωργία Γκοβίνα, Ψυχολόγος Msc

10:00 – 12:00

«Ολιστική διαχείριση διαβητικού ασθενή με στόχο όχι μόνο την ευγλυκαιμία αλλά και την καρδιονεφροπροστασία»

Δρ. Αδαμάντιος Μπουρδάκης, Παθολόγος – Διαβητολόγος

«Διαβητική αμφιβληστριδοπάθεια: Αίτια, συμπτώματα, διάγνωση και θεραπεία»

MD: Λαλέτσογλου Ελένη, Χειρ. Οφθαλμίατρος – Msc Medical Aesthetics and Therapeutics

Συντονίστρια Δρ. Αγλαΐα Ρογγανάκη, Γεν. Οικογ. Γιατρός, Διοικήτρια Γεν. Νοσοκομείου Τρικάλων

12:00 – 12:30

Δεύτερη Ενότητα

Σακχαρώδης Διαβήτης – Επιπολασμός – Ορισμός

Νικόλαος Τεντολούρης

Συντονιστής

Δρ. Ιωάννης Κουτσονάσιος, Γεν. Οικογ. Γιατρός, Διευθυντής ΚΥ Πύλης Τρικάλων

Διάλειμμα

13:00 – 14:300

Τρίτη ενότητα

Στρογγυλό τραπέζι σε ανοιχτή συζήτηση με το κοινό

Διατροφή, ινσουλινοθεραπεία, νέα τεχνολογία στην καταγραφή γλυκόζης, αντλίες ινσουλίνης – ενημέρωση και συζήτηση με όλους τους ομιλητές

Συντονιστής Δρ. Αδαμάντιος Μπουρδάκης, Παθολόγος – Διαβητολόγος

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων «Ο Ασκληπιός».