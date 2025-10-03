Υλικά :

σνίτσελ χοιρινά ή κοτόπουλο

ντομάτες σε ροδέλες

πιπεριές σε κύβους

γραβιέρα

μπέικον

αλατοπίπερο

θυμάρι ή ρίγανη

ελαιόλαδο

λαδόκολλα

αλουμινόχαρτο

Εκτέλεση: