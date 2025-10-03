Σνίτσελ χοιρινά ή κοτόπουλο….
Υλικά :
σνίτσελ χοιρινά ή κοτόπουλο
ντομάτες σε ροδέλες
πιπεριές σε κύβους
γραβιέρα
μπέικον
αλατοπίπερο
θυμάρι ή ρίγανη
ελαιόλαδο
λαδόκολλα
αλουμινόχαρτο
Εκτέλεση:
Οι ποσότητες είναι ανάλογα τις μερίδες που θέλετε. Πλένουμε τα σνιτσελάκια μας και τα αφήνουμε να στραγγίσουν. Ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα υλικά για τα δεματάκια μας. Κόβουμε κομμάτια λαδόκολλα και ακουμπάμε επάνω το σνίτσελ. Προσθέτουμε αλατοπίπερο. Βάζουμε μια φέτα μπέικον, πιπεριά, ντομάτα, γραβιέρα. Προσθέτουμε από πάνω θυμάρι, λίγο ακόμα αλατοπίπερο και λίγο ελαιόλαδο. Κλείνουμε τα δεματάκια μας, αν θέλουμε τα τυλίγουμε και σε αλουμινόχαρτο φυσικά πάνω από την λαδόκολλα. Ψήνουμε για μια 1 1/2 ώρα στις αντιστάσεις στους 200 βαθμούς.
Καλή επιτυχία.
Την συνταγή μας έστειλε η φίλη μας Μαίρη Καρακασίδη ή αλλιώς Γιαγια Μαίρη εν δράση (τις συνταγές της οποίας μπορείτε να βρείτε και εδώ http://giagiamairi.dimosbox.gr/ και στην σελίδα https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B7-%CE%B5%CE%BD-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7-725351180896546/).
