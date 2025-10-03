Ο οπλισμός των 13 συλληφθέντων επρόκειτο να μεταφερθεί στην πρωτεύουσα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αρχών
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Σουφλίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 147 πιστόλια μάρκας Glock, μαζί με 190 γεμιστήρες και διάφορα εξαρτήματα όπλων.
Σύμφωνα με το Newsbomb, η ομάδα προετοιμαζόταν επί δύο μήνες να περάσει τα σύνορα, αλλά οι προσπάθειες αναβάλλονταν συνεχώς καθώς «κάτι φοβόντουσαν».
Τελικά, χθες προχώρησαν στην ενέργεια, περνώντας με βάρκα από την απέναντι πλευρά. Όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, ο διακινητής τους παρέδωσε δύο τσάντες και τους έδωσε οδηγία να τις παραδώσουν σε αυτούς που θα έφταναν να τους παραλάβουν.
