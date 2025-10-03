Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Σουφλίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν συνολικά 147 πιστόλια μάρκας Glock, μαζί με 190 γεμιστήρες και διάφορα εξαρτήματα όπλων.

Οι δράστες ήταν κρυμμένοι μέσα στα φυλλώματα κοντά στο αντλιοστάσιο του Τυχερού. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίμεναν κάποιον να τους παραλάβει, ωστόσο οι οδηγοί δεν εμφανίστηκαν ποτέ, καθώς εκτιμάται πως δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν το σημείο λόγω της στρατιωτικής άσκησης που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Newsbomb, η ομάδα προετοιμαζόταν επί δύο μήνες να περάσει τα σύνορα, αλλά οι προσπάθειες αναβάλλονταν συνεχώς καθώς «κάτι φοβόντουσαν».

Τελικά, χθες προχώρησαν στην ενέργεια, περνώντας με βάρκα από την απέναντι πλευρά. Όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, ο διακινητής τους παρέδωσε δύο τσάντες και τους έδωσε οδηγία να τις παραδώσουν σε αυτούς που θα έφταναν να τους παραλάβουν.