Στην καρδιά της Petite France, της πιο γραφικής συνοικίας του Στρασβούργου, εκτυλίσσεται καθημερινά ένα μοναδικό «θέαμα» που εντυπωσιάζει τους ταξιδιώτες: οι πεζογέφυρες της πόλης υψώνονται για να περάσουν τα bateaux-promenade, τα τουριστικά καραβάκια που διασχίζουν τον ποταμό Ιλ.

Καθώς το πλήθος περιμένει υπομονετικά στις όχθες, οι μηχανισμοί της γέφυρας ενεργοποιούνται και το ξύλινο πέρασμα αρχίζει να σηκώνεται αργά, δημιουργώντας μια μικρή τελετουργία που συνδυάζει τεχνολογία και παράδοση. Τα bateaux-promenade, γεμάτα ταξιδιώτες, γλιστρούν ήρεμα μέσα από τα κανάλια, ανάμεσα σε μισόξυλα σπίτια, λουλούδια στα παράθυρα και σκηνικά που μοιάζουν βγαλμένα από καρτ ποστάλ.

Για τους ντόπιους, είναι ένα γνώριμο κομμάτι της καθημερινότητας. Για τους επισκέπτες όμως, αποτελεί μια εμπειρία που μένει αξέχαστη – μια στιγμή που δείχνει πώς το Στρασβούργο συνδυάζει την ατμόσφαιρα μιας ιστορικής πόλης με τη ζωντάνια ενός σύγχρονου προορισμού.

Η βόλτα με τα bateaux-promenade είναι ίσως ο πιο όμορφος τρόπος να γνωρίσει κανείς το Στρασβούργο από μια άλλη οπτική: να δει τα κανάλια, τις γέφυρες, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της Αλσατίας και να απολαύσει τον ρομαντισμό μιας πόλης που ζει με το νερό.

Το βίντεο από τη στιγμή που σηκώνεται η γέφυρα κλέβει την παράσταση – και αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη γοητεία του Στρασβούργου.