Σε σημαντικό βαθμό έχει προχωρήσει η κατασκευή της υπερσύγχρονης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στα Τρίκαλα. Στην περιοχή του νυν ΧΥΤΑ (θέση «Ημερόκλημα Παλαιοσμαρίνας» στον Παλαιόπυργο του Δ. Τρικκαίων), που ξεκίνησε να λειτουργεί από την ΠΑΔΥΘ, κατασκευάζεται μονάδα που αντικαθιστά επί της ουσίας την υπάρχουσα, δίνοντας λύση για το μέλλον, για 250.000 κατοίκους της δυτικής Θεσσαλίας.

Η σχετική προεργασία ξεκίνησε το 2012 από την ΠΑΔΥΘ, που, με διορατικότητα για την κατάσταση με τα απορρίμματα για τις επόμενες δεκαετίες, προχώρησε σε όλες τις ενέργειες προκειμένου να κατασκευαστεί η ΜΕΑ.

Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες, εγκρίσεις, αναπροσαρμογές και διαγωνισμούς, τον Απρίλιο του 2022 υπογράφτηκε η σύμβαση ανάμεσα στην (τέως) ΠΑΔΥΘ και την εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε σχεδόν 31.000.000 € (εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020) και για τον λόγο αυτόν ο διαγωνισμός ήταν διεθνής. Ο Δήμος Τρικκαίων είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου που αφορά τους 10 Δήμους της δυτικής Θεσσαλίας.

Γοργοί ρυθμοί

Μέχρι τώρα οι ρυθμοί κατασκευής είναι γοργοί: έχουν ολοκληρωθεί οι χωματουργικές εργασίες, υφίσταται μεγάλη πρόοδος στα κτηριακά, παραδόθηκε εξοπλισμός και ήδη, μέρος του έχει εγκατασταθεί.

Το τεράστιο αυτό έργο, τόσο κατασκευαστικά, όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικής απόδοσης, είχε επισκεφθεί και Ευρωπαίος αξιωματούχος τον Ιανουάριο του 2023: Ο κ. Carsten Rasmussen, προϊστάμενος της διοικητικής μονάδας Έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων IV – Κύπρος και Ελλάδα (REGIO.G.3), της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Rasmussen είδε από κοντά τον χώρο, συζήτησε και ενημερώθηκε από τα στελέχη της τέως ΠΑΔΥΘ.

Ο φέλη

Με το έργο αυτό ουσιαστικά ωφελείται το περιβάλλον της δυτικής Θεσσαλίας, στη βάση του σχεδιασμού που είχε γίνει από την ΠΑΔΥΘ. Τα οφέλη είναι:

– μείωση του, προς υγειονομική ταφή, ρεύματος απορριμμάτων

– κατ’ επέκταση, αύξηση της διάρκειας ζωής του χώρου διάθεσης που λειτουργεί ήδη στην περιοχή,

– ανάκτηση υλικών που μπορούν επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν,

– μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

– ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων της δυτικής Θεσσαλίας, στο πλαίσιο προώθησης της ανακύκλωσης

– παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας

– παραγωγή ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του βιοαερίου.

– εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης ή ανακύκλωσης

– ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικά θέματα.

– δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

10 διαφορετικές μονάδες για 2 γραμμές επεξεργασίας

Στη ΜΕΑ θα λειτουργούν

1. Γραμμή επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων.

2. Γραμμή επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.

Για να λειτουργούν, κατασκευάζονται:

1. Μονάδα Υποδοχής όπου θα γίνεται η παραλαβή, σε ξεχωριστές θέσεις κάθε φορά, των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων που θα δέχεται η μονάδα, δηλαδή:

– Υποδοχή σύμμεικτων αστικών αποβλήτων

– Υποδοχή προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων

2. Μονάδα Μηχανικής Διαλογής και χειροδιαλογής σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και ανάκτηση από αυτά ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, σιδηρούχα, αλουμίνιο, γυαλί, ξύλο) και λοιπών ανακτήσιμων υλικών.

3. Μονάδα Μηχανικής Επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, που αφορά κυρίως την απομάκρυνση των προσμίξεων και την προετοιμασία του υλικού για το επόμενο στάδιο.

4. Δεματοποίηση και αποθήκευση των ανακτηθέντων υλικών.

5. Μονάδα Κομποστοποίησης και ωρίμανσης του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α.

6. Μονάδα Αναερόβιας Χώνευσης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων

7. Μονάδα μετακομποστοποίησης και ωρίμανσης του χωνεμένου υλικού από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα.

8. Μονάδα Ραφιναρίσματος του κομπόστ από το οργανικό των σύμμεικτων Α.Σ.Α. (κομπόστ τύπου Α΄) και από το προδιαλεγμένο οργανικό-πράσινα απόβλητα.

9. Μονάδα/ες αποθήκευσης τελικών προϊόντων.

10. Μονάδα διαχείρισης βιοαερίου-συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Δυναμικότητα 58.500 τόνων αποβλήτων

H συνολική ετήσια δυναμικότητα της ΜΕΑ ανέρχεται σε

– 45.453 τον/έτος σύμμεικτα απόβλητα

– 13.752 τον/έτος προδιαλεγμένα οργανικά (9.626,40 τον/έτος προδιαλεγμένα οργανικά βιοαπόβλητα και 4.125,60 τον/έτος «πράσινα»)

– σύνολο 58.500 τον/έτος περίπου απόβλητα.