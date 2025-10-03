Με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

Α.ΟΤΕ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, για εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών για λογαριασμό του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. από την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.», από τη Δευτέρα 06/10/2025 έως το Σάββατο 11/10/2025 και από τη Δευτέρα 13/10/2025 έως το Σάββατο 18/10/2025 τις ώρες 08:00 – 15:30 και 17:30 – 19:00:

* Επί της οδού Αιόλου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Πύρρας και Σπάρτης (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Σπάρτης)

* Επί της οδού Πύρρας και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αθ. Μικρού και Στεφανοβίκ (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Στεφανοβίκ)

* Επί της οδού Νικομάχου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Αθ. Μικρού (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Αθ. Μικρού)

* Επί της οδού Λογοθέτου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ιακωβάκη και Νικομάχου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Νικομάχου)

* Επί της οδού Αβέρωφ και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λογοθέτου και Νικομάχου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Νικομάχου)

* Επί της οδού Ιακωβάκη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Νικομάχου και Λογοθέτου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Λογοθέτου)

* Επί της οδού Φειδίου και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Νικομάχου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Νικομάχου)

* Επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Σπάρτης και Φειδίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Φειδίου)

* Επί της οδού Δευκαλίωνος και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Αιόλου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Αιόλου)

* Επί της οδού Στ. Παλαντζά και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Θεοτοκοπούλου και Αιόλου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Αιόλου)

* Επί της οδού Στ. Παλαντζά και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Αιόλου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Αιόλου)

Β. ΔΕΗ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, για εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών για λογαριασμό της ΔΕΗ FIBERGRID από την εταιρεία «OSP CONTRACTORS E.E.», από τη Δευτέρα 06/10/2025 έως το Σάββατο 11/10/2025 τις ώρες 07:30 – 15:30 επί της Παλαιάς Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας και στο τμήμα αυτής μεταξύ της εισόδου Τ.Κ. Μεγαλοχωρίου έως τη διασταύρωση της με την οδό Λαρίσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Τρίκαλα.

Γ. ΔΕΥΑΤ

– Προσωρινή στένωση του οδοστρώματος επί της οδού Λ. Κατσώνη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Παμφίλη και της οδού Συμωνίδη (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Σιμωνίδη) τη Δευτέρα 06/10/2025 και την Τρίτη 07/10/2025 από 08:00 έως 15:00, για επέκταση δικτύου ακαθάρτων από τη ΔΕΥΑΤ

– Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Παμφίλη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Πύρρωνος και της οδού Λ. Κατσώνη , την Δευτέρα 06/10/2025 και την Τρίτη 07/10/2025 από 08:00 έως 15:00, για επέκταση δικτύου ακαθάρτων από τη ΔΕΥΑΤ

Δ. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για μεταφορές υλικών κατεδάφισης κτιρίου, επί της οδού Ελευθερίας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ασκληπιού έως τη συμβολή της με την οδό Αθ. Εργάνης την Τρίτη 07/10/2025 τις ώρες 07:30 έως 09:30.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Μιαούλη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ζάππα έως τη διασταύρωσή της με την οδό Β. Τσιτσάνη, τη Δευτέρα 06/10/2025 από 14:00 έως 15:00 για οικοδομικές εργασίες

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της οδού Ομήρου και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Συγγρού έως τη διασταύρωσή της με την οδό Καβράκου, τη Δευτέρα 06/10/2025 τις ώρες 07:30 έως 15:00 για οικοδομικές εργασίες

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων, επί της οδού Αβέρωφ και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Ζάππα έως τη διασταύρωσή της με την οδό Βασ. Τσιτσάνη το Σάββατο 04/10/2025 τις ώρες 07:30 έως 15:30 για οικοδομικές εργασίες

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, για φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων το Σάββατο 04/10/2025 από 07:30 έως 15:00

* επί της οδού Δαβάκη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Ισχομάχου και της οδού Αρριανού,

* επί της οδού Ανώνυμη οδός και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Δαβάκη και της οδού Καλυψούς.

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, λόγω ανακατασκευής του οδοστρώματος από Δευτέρα 06/10/2025 έως Παρασκευή 10/10/2025 τις ώρες 07.00 -15.00:

* Στην οδό Έλλης και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Φαρμάκη και της οδού Μαβίλη.

* Στην οδό Μαβίλη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Έλλης και της Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας.

* Στην οδό Δεινοχάρη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Δεξίππου και της οδού Έλλης (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Έλλης).

* Στην οδό Δεινοκράτη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού πάροδος 7 Μαβίλη και της οδού Έλλης (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Έλλης). · Στην οδό Θηραμένης και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Έλλης και της οδού Θηραμένης Τέρμα.

* Στην οδό Έλλης και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Ερεχθέως και της οδού Μαβίλη (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Μαβίλη).

* Στην οδό πάροδος 5 Μαβίλη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Μαβίλη και της πλατείας Μαβίλη.

* Στην οδό πάροδος 2 Μαβίλη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού πάροδος 5 Μαβίλη και της οδού Μαβίλη (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Μαβίλη).

* Στην οδό πάροδος 7 Μαβίλη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Δεινοκράτη και της οδού Μαβίλη (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Μαβίλη).

* Στην οδό Δάφνιδος και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Μαβίλη και της οδού Δάφνιδος Τέρμα.

* Στην οδό Ελλανίκου και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Εύκλη και της οδού Μαβίλη (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Μαβίλη).

* Στην οδό Δαναών και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Μαβίλη και της οδού Δαναών Τέρμα.

* Στην οδό Δανάης και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Δεινοκράτη και της οδού Μαβίλη (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Μαβίλη).

* Στην οδό Δανάης και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Μαβίλη και της οδού Δανάης Τέρμα.

* Στην οδό πάροδος 15 Μαβίλη και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Γλύκωνα και της οδού Μαβίλη (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Μαβίλη).

* Στην οδό Γλύκωνα και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού πάροδος 15 Μαβίλη και της οδού Μαβίλη (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Μαβίλη).

* Στην οδό Εκάτης και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Μαβίλη και της οδού Εκάτης Τέρμα.

* Στην οδό Γαλάτειας και στο τμήμα αυτής μεταξύ της οδού Ανώνυμης και της οδού Μαβίλη (ρεύμα κυκλοφορίας προς οδό Μαβίλη).

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, λόγω ανακατασκευής γεφυρών και μεταφοράς ικριωμάτων, το Σάββατο 04/10/2025 επί της οδού Κοραή (γέφυρα Γούρνας) και στο τμήμα από τη συμβολή αυτής με την οδό Κανούτα έως τη συμβολή της με την οδό Αμαλίας τις ώρες 08:30 – 11:00 και 13:00 – 15:00.

– κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων, για εργασίες της εταιρίας NURO SOLUTIONS, για το έργο «ΕΞΥΠΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ»:

* Προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, στο 0,8 χλμ. της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων (υφιστάμενη αερογέφυρα Χασίων), ρεύμα κυκλοφορίας από Ιωάννινα προς Τρίκαλα, την Δευτέρα 06/10/2025 και την Τρίτη 07/10/2025 και κατά τις ώρες από 07:00 έως 15:00.

* Προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, στο 0,8 χλμ. της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων (υφιστάμενη αερογέφυρα Χασίων), ρεύμα κυκλοφορίας από Τρίκαλα προς Ιωάννινα, την Δευτέρα 06/10/2025 και την Τρίτη 07/10/2025 και κατά τις ώρες από 07:00 έως 15:00.

* Προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, στο 1,6 χλμ. της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων (υφιστάμενη γέφυρα Ληθαίου), ρεύμα κυκλοφορίας από Ιωάννινα προς Τρίκαλα, την Τετάρτη 08/10/2025 και την Πέμπτη 09/10/2025 και κατά τις ώρες από 07:00 έως 15:00.

* Προσωρινή στένωση του οδοστρώματος, στο 1,6 χλμ. της Ε.Ο. Τρικάλων – Ιωαννίνων (υφιστάμενη γέφυρα Ληθαίου), ρεύμα κυκλοφορίας από Τρίκαλα προς Ιωάννινα, την Τετάρτη 08/10/2025 και την Πέμπτη 09/10/2025 και κατά τις ώρες από 07:00 έως 15:00.